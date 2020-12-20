بايدن يحتفي بالملونين.. بنس يبحث عن منزل وتفاصيل جديدة عن مساعي ترامب للبقاء بالبيت الأبيض

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اعتزازه بعدد الملونين في إدارته وتعهد بإيلاء عناية خاصة بالموهوبين. وبينما كشفت تقارير مساعي جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن تغيير نتائج الانتخابات، أفادت تسريبات بأن المقربين منه بدؤوا التخطيط لمستقبلهم خارج البيت الأبيض وأن نائبه مايك بنس يبحث عن منزل في ضواحي واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن حكومته تضم ملوّنين أكثر من أي حكومة أميركية أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تعيينات جديدة في إدارته، أكد بايدن أن إدارته ستفتح الأبواب للموهوبين في البلاد.

وقد رشح النائبة ديب هالاند لشغل منصب وزيرة الداخلية. وإذا وافق مجلس الشيوخ على هذه التسمية، ستكون هالاند أول أميركية متحدّرة من السكّان الأصليين للبلاد تتسلم حقيبة الداخلية، الوزارة المسؤولة خصوصا عن الثروات الطبيعية للأراضي الفدرالية مثل المحميات الوطنية.

وقدّم بايدن الأعضاء الرئيسيين في فريقه المكلف، مؤكدا أن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري أساسا في إطار مساعيها لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة "كوفيد-19".

وقال بايدن إن هؤلاء الأشخاص "سيقودون الخطة الطموحة لإدارتي من أجل معالجة تهديد وجودي في عصرنا هو التغير المناخي".

وكرر أنه سيعيد بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي تخلى عنها الرئيس دونالد ترامب، وكما سيعيد العمل بمجموعة كبيرة من القوانين البيئية التي أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتخلى عنها ترامب.

وقال إنه اختار جينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة في إدارة أوباما، للإشراف على تنسيق سياسة المناخ.

وعين بايدن وزير البيئة في ولاية كارولينا الشمالية حاليا، مايكل ريغان رئيسا للوكالة الأميركية لحماية البيئة، وبريندا مالوري المحامية المتخصصة بقضايا البيئة رئيسة لمجلس جودة البيئة.

ويشار إلى أن ريغان ومالوري أميركيان من أصل أفريقي.

وقال الرئيس المنتخب إنه باختياره الشخصيات التي أعلن عنها السبت، ستضم حكومته 6 أميركيين من أصل أفريقي.

ترامب يصر على فوزه في الانتخابات ويتعهد بمواصلة المعركة القانونية (رويترز)

معركة ترامب

في سياق آخر، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن ترامب بحث تعيين المحامية سيدني باول في منصب المحقق الخاص للتحقيق في تزوير الانتخابات.

وقالت الصحيفة إن معظم مستشاري ترامب عارضوا الفكرة، بمن فيهم محاميه الخاص رودي جولياني.

وفي وقت سابق، نفى ترامب اللجوء إلى القوانين العرفية لتغيير نتائج الانتخابات، ووصف التقارير الإخبارية بشأن الموضوع بأنها أخبار زائفة.

وفي الوقت ذاته، أصر على أن الانتخابات مزورة وعلى أنه الفائز الفعلي رغم مرور أيام على تصديق المجمع الانتخابي على فوز بايدن.

وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية قالت إن "ترامب بحث خلال اجتماع مع عدد من مساعديه وحلفائه مسألة إعلان الأحكام العرفية، لتغيير نتيجة الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن".

نقاش حاد

ونقلت الشبكة عن مصادرها أن مستشار الرئيس السابق للأمن القومي الجنرال مايكل فلين -الذي طرح هذه الفكرة قبل أيام- كان موجودا بالاجتماع الذي عقد أمس، وأن النقاش احتد حينما اتهم مساعدي الرئيس، وفي مقدمتهم كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بعدم فعل ما يلزم للدفاع عن (الرئيس) ترامب.

من جهة أخرى، قال موقع "أكسيوس" (AXIOS)، إن محامي الرئيس ترامب اتصل بمسؤول في وزارة الأمن الداخلي لسؤاله بشأن إمكانية مصادرة الوزارة لآلات التصويت.

وأضاف الموقع أن مسؤول وزارة الأمن الداخلي رد على محامي ترامب بأنها لا تملك صلاحية مصادرة آلات التصويت.

كان ترامب قد قال إن بايدن لم يفز في الانتخابات، وإنه خسر في ولايات متأرجحة بفارق كبير قبل أن يتم التزوير.

وأضاف، في تغريدة على تويتر، أنهم ألغوا مئات الآلاف من الأصوات في كل هذه الولايات، قائلا "تم ضبطهم" في إشارة إلى الديمقراطيين.

وقال الرئيس إنه يتعين على السياسيين الجمهوريين خوض معركة حتى لا يُسرق انتصارهم، وإن عليهم ألا يكونوا حمقى وضعفاء، حسب تعبيره.

بنس بصدد القيام بجولة خارجية يختم بها مساره كنائب للرئيس الأميركي (رويترز)

من جهته، قال أنتوني سكراموتشي مدير الاتصالات السابق بإدارة ترامب إن الأخير يعلم أنه هزم في الانتخابات، وسوف يغادر السلطة الشهر المقبل.

وفي تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) التلفزيونية الأميركية، أضاف سكراموتشي أن ترامب سيواجه تحديات قانونية ومالية بعد مغادرته السلطة، وسينصرف الاهتمام الإعلامي عنه.

إلى الضواحي

على صعيد متصل، قالت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post)، إن كبار أركان إدارة الرئيس المنتهية ولايته بدؤوا في التخطيط لمستقبلهم، مقرين ضمنيا بالهزيمة في الانتخابات.

وأضافت الصحيفة أن مايك بنس، نائب الرئيس، يبحث عن منزل في محيط واشنطن، ويخطط لجولة خارجية وداعية، تبدأ في اليوم الذي يعد فيه الكونغرس أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكشفت أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بحث مع حلفائه ومساعديه تأسيس شركة استشارية، في حين أخبر المستشار الاقتصادي لاري كادلو أصدقاءه بأنه سيعود إلى برامجه الإذاعية.

وأضافت واشنطن بوست أن الأجواء في البيت الأبيض تشير إلى قرب انتهاء الحقبة الماضية، في حين لايزال ترامب متمسكا برأيه بشأن نتائج الانتخابات.