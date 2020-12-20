لوبوان: السودان.. ذكرى مريرة للثورة

قالت مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية إن الذكرى الثانية للثورة في السودان التي أطاحت الرئيس عمر البشير تحل على وقع الغضب والإحباط، حيث خرجت مظاهرات لآلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بتحقيق العدالة، والاحتجاج على تردّي الأوضاع الاقتصادية وغياب التغيير المنشود.

فقد قام آلاف المتظاهرين السبت -وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية- بإحراق الإطارات بحي الصحافة جنوب العاصمة السودانية قبل أن يتوجهوا صوب القصر الرئاسي رافعين شعارات غاضبة منها "عدالة.. عدالة" و"تسقط بس"، في حين رفع متظاهرون آخرون الأعلام السودانية وصور الشهداء الذين سقطوا خلال مظاهرات ديسمبر/كانون الأول 2019 مرددين هتافات مثل التي صدحت بها حناجر الثوار قبل عامين تطالب بإسقاط النظام.

وذكرت الوكالة أن آلاف المتظاهرين خرجوا في عموم البلاد، وفق تقديرات الصحفيين، وكانت بعض الشعارات موجهة بشكل خاص ضد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كما هو الحال بالقرب من مطار العاصمة حيث رفع شباب سودانيون يافطة لحمدوك كتب عليه كلمة "ارحل".

وفي تصريح للوكالة قال المتظاهر هاني حسن (23 عاما) "نزلنا إلى الشوارع اليوم لأن الحكومة الانتقالية لا تلبي مطالبنا في المجال الاقتصادي ولا من حيث العدالة".

ومنذ إبرام اتفاق في أغسطس/آب الماضي بين الجيش وقادة الاحتجاج تحكم البلاد حكومة انتقالية برئيس وزراء مدني ومجلس سيادة مكون من مدنيين وعسكريين، وقد تدهورت العلاقات بين الطرفين (المدنيين والعسكريين) على مدى شهور، مما أثار قلق المجتمع الدولي والخبراء، حسب المجلة.

وجدد حمدوك أخيرا انتقاداته "اللاذعة" للجيش والأجهزة الأمنية معتبرا أن ثقلهما في الاقتصاد "غير مقبول"، حيث يسيطران على نحو 250 شركة في قطاعات حيوية.

أما الأمم المتحدة فقد رأت، في تصريح لروزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أن "السودان يمر بمرحلة حرجة.. وبإمكانه تحقيق خطوة حاسمة إلى الأمام في مساره الانتقالي، لكن هذا التقدم قد يحيد أيضا عن مساره بسبب التحديات" التي تواجه البلاد.

أزمة متفاقمة

وترى المجلة الفرنسية أنه رغم إعلان الولايات المتحدة أخيرا رفع اسم السودان رسميا من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، فإن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة بل تفاقمت بفعل جائحة كورونا والتضخم المتسارع وارتفاع حجم الديون التي باتت تشكل ما نسبته 201% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهناك سبب آخر لاستياء المتظاهرين -تضيف المجلة- هو أن المسؤولين عن أعمال القمع أثناء الثورة لم يقدموا بعد للعدالة، ومع أن النائب العام السوداني أصدر أوامره بمنع قوات الأمن من استخدام الغاز المدمع ضد المتظاهرين، لكن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أشار إلى أن الشرطة استخدمت خلال مظاهرات السبت قنابل الغاز لتفريق مئات المتظاهرين أمام القصر الرئاسي.

وذكرت إحدى المتظاهرات -وتدعى ندى نصر الدين (21 عاما)- للوكالة أن وصول المظاهرات ووقوفها على بعد 10 أمتار فقط من القصر الرئاسي "رسالة واضحة وصريحة للحكومة المدنية والعسكرية أننا نمتلك الشارع وهو سلاحنا وسنستخدمه ما لم تتم تلبية مطالبنا".