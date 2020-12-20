نقل رسالة من السيسي.. رئيس المخابرات المصرية يلتقي حفتر وعقيلة صالح في بنغازي

عقد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أمس السبت، مباحثات منفصلة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في بنغازي.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ ش أ" أن كامل زار بنغازي موفدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه ناقش مع حفتر عددا من الموضوعات الأمنية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت أن اللقاء شهد التأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية "5+5" والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا، دون تقديم تفاصيل أكثر.

ومن جانب آخر، نشرت صفحة القيادة العامة التابعة لحفتر على فيسبوك أن الطرف المصري أثنى على قوات حفتر لجهودها في "محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا".

ووفق صحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة) فقد نقل كامل رسالة دعم وتأييد من الرئيس السيسي للشعب الليبي على كل الأصعدة العسكرية والسياسية، وذلك في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.

كما التقى رئيس المخابرات -خلال زيارته أيضا- عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق وعددا من أعضائه.

وقال المكتب الإعلامي لصالح على موقع فيسبوك إن اللقاء -الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب- بحث سبل إنهاء الأزمة الليبية، وآخر تطورات الموقف السياسي، وتطوير العلاقات المصرية الليبية.

من جانبه، أكد رئيس المخابرات المصرية دعم بلاده لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وتعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسيا وعسكريا، وهو ما تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد.

يشار أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس يؤيدون الحكومة المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق يدعمون مليشيات حفتر التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويفوق عدد أعضاء المجلس (بشقيه في طبرق وطرابلس) 170، لكن لا يمكن تحديد هذا العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، مما نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.