شركاء التجسس.. برنامج "ما خفي أعظم" يكشف عمليات التنصت على هواتف الإعلاميين والنشطاء

نجح برنامج "ما خفي أعظم" التحقيقي الذي يبث على شاشة الجزيرة، في تتبع عمليات اختراق أجهزة هواتف إعلاميين ونشطاء، للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة وغير معهودة.

وقد تمكّن البرنامج الذي يقدمه الزميل تامر المسحال في تحقيقه الجديد والذي يحمل عنوان "شركاء التجسس"، من الوصول إلى أدلة وتفاصيل حصرية تتعلق بعمليات اختراق الهواتف المختلفة للتجسس على مستخدميها، والآليات المتطورة لذلك والدول المتورطة في سوق التجسس والاختراق.

ونلفت عناية مشاهدينا إلى أن البرنامج سوف يبث على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة مساء اليوم الأحد الساعة العاشرة وخمس دقائق (10:05) بتوقيت مكة المكرمة.

وبرز اسم برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) -الذي تنتجه شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس، في الأشهر الأخيرة كأحد أكثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف الخلوية.

ويستخدم "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق التطبيقات، وتسجيل المحادثات.

ووفقا لتقارير صحفية إسرائيلية وأميركية فقد استخدم "بيغاسوس" منذ 2016 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018 للتنصت على 175 معارضا وناشطا حقوقيا وصحفيا في العالم العربي وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.