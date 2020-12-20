البث الحي
سياسة

شركاء التجسس.. برنامج "ما خفي أعظم" يكشف عمليات التنصت على هواتف الإعلاميين والنشطاء

20/12/2020

نجح برنامج "ما خفي أعظم" التحقيقي الذي يبث على شاشة الجزيرة، في تتبع عمليات اختراق أجهزة هواتف إعلاميين ونشطاء، للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة وغير معهودة.

وقد تمكّن البرنامج الذي يقدمه الزميل تامر المسحال في تحقيقه الجديد والذي يحمل عنوان "شركاء التجسس"، من الوصول إلى أدلة وتفاصيل حصرية تتعلق بعمليات اختراق الهواتف المختلفة للتجسس على مستخدميها، والآليات المتطورة لذلك والدول المتورطة في سوق التجسس والاختراق.

ونلفت عناية مشاهدينا إلى أن البرنامج سوف يبث على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة مساء اليوم الأحد الساعة العاشرة وخمس دقائق (10:05) بتوقيت مكة المكرمة.

وبرز اسم برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) -الذي تنتجه شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس، في الأشهر الأخيرة كأحد أكثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف الخلوية.

ويستخدم "بيغاسوس" للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق التطبيقات، وتسجيل المحادثات.

ووفقا لتقارير صحفية إسرائيلية وأميركية فقد استخدم "بيغاسوس" منذ 2016 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2018 للتنصت على 175 معارضا وناشطا حقوقيا وصحفيا في العالم العربي وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

التجسس الإلكتروني "الكبير".. مجلس الأمن القومي الأميركي يدرس خيارات الرد وموسكو تنفي الاتهامات

ترأس مستشار الأمن القومي الأميركي أمس وصباح اليوم اجتماعات للتعامل مع الاختراق الإلكتروني “الكبير” الذي استهدف مؤسسات حساسة، في وقت نفت روسيا تلقيها أي طلب رسمي أميركي بشأن الاتهام بهذا الهجوم.

تلفازك الذكي.. هل يتجسس عليك؟

أصبحت أجهزة التلفاز الذكية جزءا لا غنى عنه في حياتنا العصرية، غير أنه من خلال اتصالها الدائم بالإنترنت وعبر تطبيقات مختلفة يمكن أن تشكل منصات تحليل وتقييم لسلوك الاستخدام للإعلانات الموجهة،

المزيد من سياسة

جاب العالم لإغاثة المتضررين.. الهلال الأحمر القطري يدٌ بيضاء ممدودة للمساعدة

مراقبة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سوريا

العثماني: المغرب مستعد دائما لفتح الحدود مع الجزائر دون مقابل

العثماني: الملك وجّه مرارا نداءه إلى الأشقاء في الجزائر بهدف التوصل إلى حل لجميع الإشكالات (الجزيرة)

مصادر أمنية عراقية: صواريخ تستهدف السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء

السفارة الأميركية ببغداد تتعرض من حين لآخر للاستهداف بصواريخ الكاتيوشا (مواقع التواصل)

وسط توتر أمني وحشد عسكري.. لجنة الحدود المشتركة بين إثيوبيا والسودان تجتمع الثلاثاء

جنود سودانيون قرب الحدود مع إثيوبيا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة.. ما خفي أعظم يكشف أسرار برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" واختراقه هواتف إعلاميين ونشطاء

(الجزيرة)

بؤرة في سوق مأكولات بحرية بتايلند.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة في بريطانيا وتنتشر في أوروبا

(الجزيرة)

حدث فلكي قد لا تراه في حياتك مرة أخرى.. الاقتران العظيم شاهده يوم الاثنين 21 ديسمبر

يوم الاثنين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري يشهد حدثا فلكيا نادرا وهو الاقتران الأعظم بين كوكبي المشتري وزحل (غيتي)

عالم الفيروسات الجزائري حكيم جاب الله للجزيرة نت: العالم أضاع فرصتين لكبح كورونا والحياة الطبيعية قد لا تعود قبل 2023

البروفيسور حكيم جاب الله: العالم ضيّع فرصتين لكبح كورونا (الجزيرة)