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سياسة|سودان

نيويورك تايمز: السودان يشترط تمرير قانون أميركي يحصنه من دعاوى الإرهاب لمواصلة التطبيع مع إسرائيل

2/12/2020

أفادت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الخرطوم لن تمضي قُدما في التطبيع مع إسرائيل ما لم يمرر الكونغرس تشريعا يحصّن السودان من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة الأميركية -عن مصدر مطلع- أن بومبيو طمأن البرهان بأنه ستتم الموافقة على التشريع المعروف باسم "السلام القانوني" في الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن شأن التشريع -في حال تمريره- منع ضحايا هجمات إرهابية سابقة من السعي للحصول على تعويضات جديدة من السودان، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الكونغرس الأميركي وصل إلى طريق مسدود بشأن تمرير التشريع.

وأضافت نيويورك تايمز أن المستثمرين الأجانب قد يترددون في التعامل مع السودان ما لم تحصل الخرطوم على حصانة من الكونغرس، خوفا من أن ينتهي بهم المطاف بتمويل مليارات الدولارات كتعويضات لضحايا الإرهاب.

المصدر : نيويورك تايمز

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