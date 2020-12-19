البث الحي
سياسة

لنيل رضا اليمين المتطرف وكارهي الإسلام.. تقرير يكشف تنامي تمويل الإمارات لجماعات الضغط بأوروبا

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (الأنباء الأوروبية)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (الأنباء الأوروبية)
19/12/2020

كشف تقرير للمجهر الأوروبي -مؤسسة تُعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط- تنامي التمويل الإماراتي لجماعات ضغط في أوروبا للتأثير على السياسات وتبييض سمعة أبو ظبي.

وقال التقرير إن الإمارات من أكبر دول العالم إنفاقا على اللوبيات من أجل كسب النفوذ.

وكشف التقرير النقاب عن خبراء تمولهم الإمارات، منهم رؤساء وزراء أوروبيون، وأمين عام سابق لحلف الناتو، وشركات استشارية متخصصة.

وأشار التقرير إلى أن جهود جماعات الضغط تهدف للترويج للاستقرار الاستبدادي في الإمارات والذي ينال رضا المحافظين، واليمين المتطرف، وكارهي الإسلام.

وذكّر التقرير بأدوار الإمارات في حروب اليمن وليبيا ودعمها لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوحشي، وفق تعبيرها.

وأورد تقرير المجهر الأوروبي أسماء جماعات ضغط تخدم أهداف الإمارات في أوروبا مثل مؤسسة بوسولا (BUSSOLA) البحثية، وشركة "إس سي إل سوشال" (SCL Social) المثيرة للجدل، وهي شركة شقيقة لمؤسسة "كامبريدج أناليتيكا" (Cambridge Analytica) بهدف مهاجمة دولة قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتقليدي.

وذكّر التقرير بأن الإمارات احتلت المرتبة الخامسة والأربعين بعد المئة (145) على مؤشر الديمقراطية العام الماضي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

موقع فورين لوبي: تعاقدت مع شركة للضغط.. الحكومة المصرية تجهّز لحقبة ما بعد ترامب

لم تهدر الحكومة المصرية أي وقت في الإعداد لحقبة ما بعد دونالد ترامب، حيث جمعت فريق ضغط قوي من الحزبين يضم عضو الكونغرس المتقاعد إد رويس ومساعدا كبيرا سابقا لزعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.

المزيد من سياسة

السودان.. مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة وأخرى بتصحيح مسار الثورة والجيش يغلق الطرق وسط الخرطوم

أهداف المتظاهرين اختلفت في الذكرى الثانية للثورة السودانية (الجزيرة)

وصف بالأكثر حدّة.. الصومال توجّه تحذيراً لكينيا من مغبة التعبئة العسكرية على حدودها

العلَمان الكيني (يمين) والصومالي (الجزيرة)

أزمة خانقة تلوح في الأفق.. نشر قوات حفظ النظام ببغداد تزامنا مع جلسة حكومية تناقش خفض قيمة الدينار

العراقيون متخوفون من أن يتسبب خفض قيمة الدينار في تعميق الأزمة التي يعيشونها (رويترز)

إثيوبيا.. السلطات تعتقل أحد قادة جبهة تيغراي وترصد مكافأة للعثور على آخرين

قوات إثيوبية في عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي (رويترز)
الأكثر قراءة

موجة غضب في شيكاغو.. فيديو صادم لشرطة أميركيين يكبلون امرأة سوداء بريئة وهي عارية

الشرطة غادرت بنهاية المطاف بعدما تأكدت أنها في العنوان الخاطئ (صورة مأخوذة من الفيديو)

حدث فلكي قد لا تراه في حياتك مرة أخرى.. الاقتران العظيم شاهده يوم الاثنين 21 ديسمبر

يوم الاثنين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري يشهد حدثا فلكيا نادرا وهو الاقتران الأعظم بين كوكبي المشتري وزحل (غيتي)

لم يستبعد الانتقال لريال مدريد أو برشلونة.. رسائل نارية من صلاح إلى ليفربول

صلاح كان محبطا لأن كلوب لم يمنحه شارة القيادة في مواجهة ميتيلاند بدوري الأبطال (غيتي)

استقالة 5 من أعضاء فريق "مهمة مستحيلة 7" بعدما سبّهم توم كروز وهددهم بالطرد

توم كروز خلال تصوير فيلمه "مهمة مستحيلة 7" (مواقع التواصل الاجتماعي)