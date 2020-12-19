كورونا.. الهند تتخطى 10 ملايين إصابة وواشنطن تجيز لقاح مودرنا وعدة دول تشدد الإغلاق مجددا

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم اليوم السبت حاجز 76 مليونا، وفي الوقت الذي بلغت فيه الإصابات بالهند أكثر من 10 ملايين، منحت واشنطن ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة "مودرنا" (Moderna) المضاد للفيروس، في حين شددت دول عديدة من إجراءات الإغلاق.

ووفقا لموقع "ورلد ميترز" (Worldometers) المتخصص في رصد إحصاءات كورونا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم إلى 76 مليونا و28 ألفا و497 إصابة عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة (07:30 بتوقيت غرينتش).

وقد بلغت أعداد المتعافين 53 مليونا و299 ألفا و788، وبلغت أعداد الوفيات مليونا و681 ألفا و521.

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالوباء، تقترب أعداد الإصابات من 18 مليونا، بواقع 17 مليونا و888 ألفا و353 إصابة، في حين سجلت أعداد الوفيات 320 ألفا و845.

أعداد الوفات في الولايات المتحدة بلغت أكثر من 320 ألفا (الفرنسية)

أرقام وقلق

وفي الهند، الدولة الثانية عالميا من حيث أعداد الإصابات، سجّلت السلطات الصحية 10 ملايين و4835 إصابة، و145 ألفا و171 وفاة.

يأتي ذلك رغم تراجع الأعداد اليومية للإصابات بشكل حاد منذ ذروتها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 25 ألفا و152 إصابة جديدة، و347 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الإصابات اليومية وصلت لذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 98 ألف حالة، لكنها تسجل في الفترة الحالية نحو 27 ألفا في المتوسط.

وقال سكان في العاصمة نيودلهي لوكالة فرانس برس إنهم ما زالوا قلقين، لكنهم مرتاحون أكثر من ذي قبل بشأن مغادرة منازلهم.

ورفعت الهند القيود عن معظم الأنشطة لتعزيز الاقتصاد المتعثر، رغم أن بعض الأقاليم أعادت فرض قيود لوقف انتشار الفيروس.

كونتي: خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد (الأوروبية)

إجراءات وقيود

وللحد من تفشي الوباء، أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرا من جائحة كوفيد-19، مساء الجمعة فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنه سيتم خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضًا التنقّل من منطقة إلى أخرى إلا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفا أنه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة باليوم.

وتابع كونتي "خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد".

من جانبها، رفعت القيادة العسكرية الكورية الجنوبية والأميركية المشتركة اليوم السبت مستوى الحماية الصحية من مرض كوفيد-19 في جميع المناطق بكوريا الجنوبية، حيث فرضت قيودا على الحركة والتجمعات، طبقا لما ذكرته الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وبموجب القواعد الجديدة المقرر أن تستمر حتى الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل، فإنه لن يتوجه إلى العمل سوى "أفراد المهام الأساسية"، في حين سيعمل الآخرون من المنزل.

وحثت القيادة المشتركة أيضا أفرادها على الالتزام بالقوانين والقواعد الكورية الجنوبية وتفادي السفر بقدر المستطاع داخل البلاد.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا، حيث تجاوزت الإصابات اليومية ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي.

المكسيك أعلنت وفاة أكثر 116 ألف شخص (رويترز)

تشديد ومخاوف

وفي المكسيك، ستُعلّق العاصمة مكسيكو الأنشطة غير الأساسية بدءا من اليوم السبت وحتى 10 يناير/كانون الثاني المقبل بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت الجمعة رئيسة بلدية المدينة كلوديا شينباوم.

وقالت شينباوم في بيان إن الأنشطة الأساسية وحدها ستبقى قيد التشغيل في العاصمة المكسيكية وولاية مكسيكو المجاورة (وسط)، خصوصا بيع المواد الغذائية والعمل بوسائل النقل والمصانع والمصارف.

من جهته، لفت الحاكم ألفريدو دل مازو إلى أن ولاية مكسيكو تتخذ "إجراءات صارمة لإبطاء معدل الإصابة" بالفيروس.

وفي المكسيك البالغ عدد سكانها 128 مليون نسمة، أصيب في الإجمال نحو مليون و300 ألف شخص بالفيروس، توفّي منهم أكثر من 116 ألفا.

وتقول الحكومة إن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

من جهتها، أعلنت حكومة أونتاريو الجمعة أن الحجر المعمول به منذ نحو شهر سيبقى مفروضًا لأسبوعين إضافيين في مدينة تورنتو الكندية وفي جزء كبير من المنطقة التابعة لها.

وقالت حكومة أونتاريو، وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكّان، إن الوضع الوبائي في تورنتو ومنطقة بيل المجاورة لها، الذي استمرّ في التدهور أثناء فترة الحجر، سيخضع لإعادة تقييم في الرابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

والجمعة سجّلت أونتاريو، وهي المقاطعة الأكثر تضرّرا جراء الفيروس بعد كيبيك، 2290 إصابة جديدة و40 وفاة.

وأثناء فترة الإغلاق، زاد عدد حالات كوفيد-19 بأكثر من 37% في تورنتو، ونسبة الدخول إلى المستشفيات بنحو 41%، مما أدى إلى إرجاء عمليّات جراحية وإجراءات أخرى في كثير من المستشفيات.

المفوضية الأوروبية طلبت شراء 80 مليون جرعة من لقاح مودرنا (رويترز)

لقاح وترخيص

وفيما يتعلق باللقاحات، منحت واشنطن ترخيصا طارئا لاستخدام لقاح شركة "مودرنا" (Moderna) المضاد لفيروس كورونا.

فقبيل فجر اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة (مساء أمس الجمعة بتوقيت واشنطن)، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح شركة مودرنا الأميركية، وهو أول ترخيص لهذا اللقاح في العالم.

وفي وقت سابق، صوتت اللجنة الاستشارية في الإدارة لصالح منح لقاح مودرنا تفويض الاستخدام الطارئ، وذلك بعد أسبوع من ضوء أخضر مماثل للقاح الذي طورته شركة فايزر (Pfizer) الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتيك (BioNTech).

وكانت هذه الهيئة الفدرالية قد نشرت تقريرا يشير إلى أن فعالية لقاح مودرنا بلغت 94%، وفقا للبيانات التي أفرزتها الاختبارات، وهي تقريبا نفس نسبة فعالية اللقاح الأميركي الألماني المشترك.

ويعتمد لقاح مودرنا، مثل لقاح فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech)، على حقن الجسم بجزيئات من المادة الوراثية للفيروس لتدريب جهاز المناعة على التصدي له.

وقالت مودرنا إن المفوضية الأوروبية اشترت 80 مليون جرعة إضافية من لقاحها ليصل إجمالي طلبية المفوضية إلى 160 مليونا، مضيفة أن أولى شحنات اللقاح ستصل إلى الدول الأوروبية في أوائل عام 2021.

وفي حين عبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن سعادته بهذا النبأ، قال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان إنه مع توفر لقاحَين الآن للوقاية من فيروس كورونا، تكون إدارته قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذا الوباء.

وكانت السلطات الأميركية أطلقت الاثنين الماضي حملة تطعيم ضد الفيروس، ووفقا للخبراء فإن السيطرة على الوباء ستصبح ممكنة إذا تم تطعيم ما يبلغ 70% من سكان أي دولة.