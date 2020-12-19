في أول زيارة لبلد عربي.. حاخام إسرائيل الأكبر يزور الإمارات ويدشن معبدا ومدرسة دينية لليهود

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف سيفتتح اليوم السبت مؤسسات يهودية في الإمارات، بينها معبد ومدرسة لليهود، في إطار التطبيع المتنامي بين الجانبين في مختلف المجالات.

فخلال أول زيارة من نوعها لبلد عربي، من المقرر أن يدشن يوسف، وهو الحاخام الأكبر لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين)، معبدا يهوديا جديدا في أبو ظبي، وفقا لصحيفتي إسرائيل اليوم وتايمز أوف إسرائيل.

كما أن من المقرر أن يدشن في دبي مدرسة دينية جديدة لليهود، وحضانة لأطفال الجالية اليهودية، ويزور مطعما جديدا في برج خليفة بالمدينة يقدم الطعام اليهودي الحلال (الكوشير)، وفق المصدر نفسه.

ويشمل برنامج الحاخام أيضا المشاركة في مراسم احتفالية مع رئيس الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام ليفي دوخمان.

ومن المقرر أن يلتقي الحاخام الأكبر في إسرائيل مسؤولين إماراتيين بارزين، وفق ما أوردته الصحافة الإسرائيلية نقلا عن مكتبه.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الحاخام يتسحاق يوسف سافر الخميس إلى دبي في زيارة تستمر حتى يوم غد الأحد.

ووفقا لتقديرات إسرائيلية، فإن تعداد الجالية اليهودية في الإمارات يقارب 3 آلاف فرد، يقيم معظمهم في دبي وأبو ظبي.

ومنذ توقيع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا لإقامة علاقات كاملة بينهما، تسارعت وتيرة التطبيع لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية.