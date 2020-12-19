ترامب يواصل التشكيك في نتائج الانتخابات ووزير دفاعه يؤجل تقديم الإحاطات لفريق بايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "جو بايدن لم يفز بالانتخابات، وإنه خسر في 6 ولايات متأرجحة بفارق كبير قبل أن يحدث التزوير".

وأضاف ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أنهم "ألغوا مئات الآلاف من الأصوات في كل من هذه الولايات، وأنه تم ضبطهم" في إشارة إلى الديمقراطيين.

ومضى قائلا إنه "يتعين على السياسيين الجمهوريين خوض معركة حتى لا يُسرق انتصارهم، وإن عليهم ألا يكونوا حمقى وضعفاء".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) إن "كبار أركان إدارة ترامب بدؤوا بالتخطيط لمستقبلهم مقرّين ضمنيا بهزيمته في الانتخابات".

وأضافت الصحيفة أن نائب الرئيس مايك بنس يبحث عن منزل في محيط واشنطن، ويخطط لجولة خارجية وداعية، تبدأ في اليوم الذي يعدّ فيه الكونغرس أصوات المجمع الانتخابي في السادس من الشهر المقبل.

وكشفت الصحيفة عن أن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بحث مع حلفائه ومساعديه تأسيس شركة استشارية، في حين أخبر المستشار الاقتصادي لاري كادلو أصدقاءه أنه سيعود إلى برامجه الإذاعية.

وأضافت الصحيفة أن الأجواء في البيت الأبيض تشير إلى قرب انتهاء الحقبة الماضية، في حين لا يزال ترامب متمسكا برأيه بشأن نتائج الانتخابات.

أزمة الإحاطات

وبينما يواصل ترامب إنكار النتائج، نفت متحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن وجود أي اتفاق مع وزارة الدفاع (البنتاغون) لتأجيل العملية الانتقالية وتلقي الإحاطات السرية إلى ما بعد فترة الأعياد، وأكدت ضرورة استمرار ذلك.

وكان وزير الدفاع بالوكالة كريس ميلر قد قال إن "البنتاغون لم يلغ أو يرفض عقد أي اجتماع مع الفريق الانتقالي لبايدن في أي وقت".

وأكد ميلر أن وزارة الدفاع ستواصل توفير جميع أشكال الدعم لفريق بايدن من أجل ضمان أمن البلاد.

وأوضح أن الوزارة وفريق بايدن اتفقا على إجازة للأعياد تبدأ اليوم السبت، مشيرا إلى أن نحو 20 اجتماعا مع 40 مسؤولا ستتأجل إلى ما بعد الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.