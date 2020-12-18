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سياسة|السعودية

في اتصال هاتفي مع الملك سلمان.. ترامب متفائل بحل أزمة الخليج

دونالد ترامب والملك سلمان ناقشا الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية (وكالات)
دونالد ترامب والملك سلمان ناقشا الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية (وكالات)
18/12/2020

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن تفاؤله بحل الخلاف الخليجي.

وقال جود ديري نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب ناقش مع الملك سلمان الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية الرئيسية.

من جانبها أوردت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بحث مع الرئيس الأميركي العلاقات الثنائية الإستراتيجية والأوضاع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن الكويت مستمرة على نهج الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية.

وأعرب الوزير، لدى استقباله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في الكويت، عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليا بضيافة السعودية يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل، "مما يدل على السعي المشترك لتحقيق طموحات دول مجلس التعاون المشتركة".

وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر مطلعة أن القمة التي تعقد عادة في ديسمبر/كانون الأول ستؤجل إلى الشهر المقبل.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران. وتنفي الدوحة اتهامها بدعم الإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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