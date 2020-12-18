بالفيديو.. سكان مقابر بالقاهرة: نعيش مثل الأموات

رغم أن الرئيس الحالي وعد قبل نحو 7 سنوات بأن يجعل مصر "قد الدنيا"؛ إلا أن الواقع يقول إن مصر لم تصبح أحسن حالا، كما أن كثيرا من أهلها ما زالوا يعانون الفقر والعوز.

البنك الدولي أثار جدلا كبيرا في العام الماضي عندما أكد أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.

أما أحدث الأرقام، فصدرت من الحكومة المصرية أوائل الشهر الجاري، حيث قالت إن معدلات الفقر في مصر تقدر بنحو 30% من السكان البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

وتصل معاناة المصريين مع ظروف المعيشة إلى حد عدم توفر السكن والمأوى؛ مما جعل بعضهم يلجؤون إلى المقابر فيسكنونها مستغلين أن نمط بناء المقابر في مصر قديما كان يتضمن غرفة وحوشا إلى جوار المقبرة.

كان الهدف من الغرفة أن يستريح بها الزوار الذين يفدون لزيارة قبر ميتهم، أو يجلس بها شيخ يقرأ آيات من القرآن لجلب الرحمة إلى المتوفى، ومع قدم العهد أصبحت هذه الغرف شبه مهجورة ليأتي المضطرون ويسكنوها، ويبيت الأحياء على مقربة من الأموات.

وفي الفيديو سيدة مصرية تحكي للجزيرة نت عن حياتها في مقابر السيدة عيشة بالقاهرة، وما الذي اضطرها إلى ذلك.