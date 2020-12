البرهان في القضارف بعد هجوم قوات ومليشيات إثيوبية على السودان.. آبي أحمد: الأحداث لن تؤثر على علاقات البلدين

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني أن قوةً تابعة له تعرضت لكمين نصبته مليشياتٌ إثيوبية داخل الأراضي السودانية مما أدى إلى خسائر في الأرواح والمعدات.

وقالت مصادر للجزيرة "البرهان عقد اجتماعا مع قادةٍ عسكريين بمدينة القضارف، في وقتٍ دفع فيه الجيش السوداني بتعزيزاتٍ عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا".

وأشار بيانٌ للمجلس إلى أنه ظل يتابع باهتمام الأحداث في إثيوبيا، وأن السودان استقبل آلاف اللاجئين الإثيوبيين.

وجدد مجلس الوزراء السوداني دعمه للقوات المسلحة، وثقته في قدرتها على حماية حدود البلاد ورد أي عدوان.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن حكومته "تتابع عن كثب الحادث" على الحدود الإثيوبية السودانية.

وأكد -في تغريدة عبر حسابه في تويتر- أن مثل هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين البلدين، ومن الواضح أن "أولئك الذين يثيرون الفتنة لا يفهمون قوة روابطنا التاريخية".

وقال في تغريدة أخرى "الحكومة تتابع عن كثب الحادث الذي شاركت فيه مليشيا محلية على الحدود مع السودان. هذه الحوادث لن تكسر الروابط بين بلدينا لأننا ننتهج دائما لغة الحوار لتسوية الإشكالات".

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 17, 2020