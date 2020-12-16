الخارجية الإيطالية: سنطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط على القاهرة لتسليم المتهمين بقتل ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده ستطلب من الدول الأوروبية "اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن مقتل (الطالب جوليو) ريجيني" في العاصمة المصرية قبل 4 أعوام.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ أجرته الحكومة المصغرة الساعات القليلة الماضية، برئاسة جوزيبي كونتي، وشارك فيه وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، لمناقشة تطورات قضية ريجيني.

وأضاف دي مايو، في أول تعليق له على نتائج التحقيق التي أعلنتها النيابة الإيطالية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الأمر سيتطلب تعاوناً للضغط على السلطات المصرية لكشف عناوين المتهمين وتسليمهم للمحاكمة أمام القضاء الإيطالي.

وأكد أن وزارته ستتخذ خلال الساعات القليلة القادمة سلسلة من المبادرات الهادفة إلى حث الاتحاد الأوروبي على الاهتمام بقضية ريجيني كقضية أوروبية، مشددا على أن مواطنه تعرض لتعذيب مروع قبل وفاته.

وكانت النيابة الإيطالية أعلنت الخميس الماضي اشتباهها في 4 عناصر من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء ومقتل الباحث الإيطالي بالقاهرة عام 2016.

وقال مايكل بريتيبينو المدعي العام في روما، في جلسة لإحدى اللجان البرلمانية الخاصة، إنه "تم تحديد 3 (أفراد) من الأمن الوطني المصري، وضابط شرطة، ليكونوا قيد التحقيق في قضية اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني في القاهرة" بحسب وكالة أسوشيتد برس.

ولم تكشف النيابة الإيطالية أسماء المتهمين، لكنها أمهلتهم 20 يوما لتقديم إفادات أو طلب الاستماع إليهم في القضية، على أن يقرر المحققون بعد انقضاء هذه المهلة ما إذا كانوا سيطالبون بمحاكمتهم من عدمه، بحسب المصدر ذاته.

وجاءت تصريحات ممثلي الادعاء الإيطاليين، بعد أسبوع من إعلان مصر تعليقها التحقيقات، بشكل مؤقت، في قضية مقتل ريجيني.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب المصري بشأن اتهامات النيابة الإيطالية.

وريجيني (26 عاما) طالب دراسات عليا بجامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى 9 أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في فبراير/شباط 2016.

وتسببت جريمة قتل هذا الطالب الإيطالي في حدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.