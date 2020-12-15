محكمة سودانية توجه اتهامات للبشير ونائبيه في قضية انقلاب 30 يونيو

وجهت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء اتهامات للرئيس المعزول عمر البشير ونائبيه السابقين: علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح، وآخرين، فيما تعرف بقضية "انقلاب 30 يونيو"، وتشمل التهم تدبير وتنفيذ انقلاب عسكري، والاستيلاء على الحكم بالقوة، وتقويض النظام الدستوري القائم في يونيو/حزيران 1989.

وخلال هذه الجلسة الثامنة من محاكمة الرئيس المعزول وعدد من معاونيه، بالعاصمة الخرطوم؛ رفض القاضي عصام الدين محمد إبراهيم -الذي رأس الجلسة- طلبا بإسقاط التهم الموجهة للمتهمين بالتقادم، وشطب القضية، وأمر باستمرار النظر فيها.

وردا على طلب الدفاع، أشار رئيس المحكمة في حيثيات القرار إلى أن الدعوى الجنائية التي يواجهها المتهمون لا تسقط بالتقادم، لأنها من الجرائم المستمرة المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، واستمرار الفعل ذي الطبيعة الإجرامية.

من جهته، قال عضو هيئة الادعاء معز حضر إن المحكمة رفضت طلبات الدفاع، وأقرت الاستمرار في محاكمة المتهمين، باعتبار أن الفعل المرتكب من قبيل الجرائم المستمرة.

وأضاف حضر أنه بناء على ذلك، فستستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة، أو الذين سيحاكمون غيابيا.

في المقابل، وصف عضو هيئة الدفاع أبو بكر عبد الرازق قرار المحكمة الاستمرار في المحاكمة وعدم إسقاط التهم عن المتهمين بالهزيل والضعيف، قائلا إن هذا القرار لا تسنده وقائع أو قانون.

واعترف العضو الآخر في هيئة الدفاع هاشم الجعلي بأن مسؤولي السلطة الحالية ليسوا بصدد معركة قانونية، بل معركة سياسية تستهدف استئصال الإسلاميين من السودان.

وبالإضافة إلى قضية الانقلاب، يحاكم البشير في قضايا عدة، بتهم تشمل الفساد وقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكمه في أبريل/نيسان 2019.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نقل الرئيس المعزول إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، وأعيد بعدها إلى سجن كوبر بالخرطوم.