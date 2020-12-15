لإجراء مباحثات بشأن مسار التطبيع.. كوشنر يقود وفدا أميركيا إلى إسرائيل والمغرب

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيقود وفدا أميركيا الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول ذاته أن الوفد الأميركي سينضم إلى وفد إسرائيلي، وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، بوصفها علامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب والذي ساعد كوشنر في التوسط فيه.

ويصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وقال المسؤول إنه من المقرر أن يجري كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء وجوده في القدس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون إلعال الشركة التي ستسير أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى الرباط يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستقل فريق كوشنر ووفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، قالت وزيرة النقل ميري ريجيف، وهي من نسل مهاجرين من يهود المغرب، "أنا فخورة جدا بأن أجدادنا وجداتنا يمكنهم زيارة المغرب وهم على قيد الحياة. هذا هو السلام".

والمغرب هو البلد الإسلامي الذي جاء منه أكبر عدد من المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، إذ بلغ حوالي 250 ألفا.

العلم المغربي مع العلم الإسرائيلي (شترستوك)

اتفاقات ومحادثات

والاتفاق بين إسرائيل والمغرب هو الرابع الذي توسطت الولايات المتحدة من أجل التوصل إليه بعد اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان.

وفي إطار هذا الاتفاق، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي يمتد النزاع عليها منذ عقود بين المملكة وجبهة البوليساريو.

يشار إلى أن كوشنر وأعضاء فريقه يجرون محادثات مع دول أخرى عربية ومسلمة، ويأملون إبرام اتفاق آخر على الأقل قبل مغادرة ترامب منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل عندما يحل محله الرئيس المنتخب جو بايدن.