في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.. أمير الكويت: لم يعد هناك متسع لهدر الوقت وافتعال الصراعات والأزمات

افتتح اليوم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الجديد بعد الانتخابات الأخيرة، مشددا على ضرورة أداء النواب لما انتخبهم له الشعب من الذود عن حرياته ومصالحه، بأمانة وإخلاص واحترام للدستور والوطن.

وخاطب النواب الجدد في أول كلمة له أمامهم قائلا "لا شك أنكم تدركون ما يشهده العالم والمنطقة بشكل خاص من تطورات، وأمامكم تحديات جسام، ولم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات".

وأضاف أن هذه السلوكيات أصبحت محل استياء وإحباط من المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز.

وقال إنه يوجه دعوة صادقة ونصيحة خالصة للنواب بأن تبقى ممارسات قاعة عبد الله السالم (غرفة مجلس الأمة الكويتي) ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة، وقدوة صالحة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي والتداول، وساحة للإنجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل.

وأكد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، إنه يتوجب وعلى جناح السرعة، وضع برنامج شامل يقدم الحلول الناجعة، حتى تستقيم الأمور، وتنطلق المسيرة للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن خطاب أمير الكويت أمام مجلس الأمة ركز على القضايا الداخلية، وغلب عليه النصح للسلطتين الجديدتين التنفيذية والتشريعية بتحقيق التعاون المنشود، الذي يحمي البلاد، ويرفع التحديات.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن الكويت لن تدخر وسعا في تعزيز الانفراج الإيجابي الحالي لحل الأزمة الخليجية، مضيفا "سنسعد جميعا بالعودة الطبيعية للعلاقات بين دول المجلس".

وأكد أن أمن الخليج كلّ لا يتجزأ، والحفاظ عليه مسؤولية جماعية تشترك فيها دول مجلس التعاون.