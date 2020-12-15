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سياسة|تركيا

بعد يوم من فرضها.. وزير الدفاع التركي: العقوبات الأميركية على أنقرة تقوض الثقة بين الحلفاء

العقوبات الأميركية تأتي بسبب شراء تركيا منظومة صواريخ "إس-400" الروسية (رويترز)
العقوبات الأميركية تأتي بسبب شراء تركيا منظومة صواريخ "إس-400" الروسية (رويترز)
15/12/2020
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آخر تحديث
15/12/2020
(مكة المكرمة) 05:26 PM

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العقوبات الأميركية على بلاده تهزّ كل قيم التحالف بين تركيا والولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومسؤولين فيها.

وأوضح أكار أن العقوبات على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) لن تضر بروح التحالف فحسب، بل ستقوّض الثقة بين الحلفاء. وأضاف أن الحكومة التركية ستتخذ كل التدابير من أجل حماية أمن مواطنيها وبلدها الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطر، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل ديمير، ومسؤولين فيها.

وقالت الوزارة إن العقوبات فرضت بموجب "قانون كاتسا"، وهو قانون مكافحة خصوم أميركا. وبعد الإعلان عن العقوبات الأميركية، ارتفعت قيمة الليرة التركية نحو 1%.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية تأتي بسبب شرائها منظومة "إس-400" (S-400) المضادة للصواريخ.

وأضاف بومبيو أن العقوبات تتضمن حظر جميع تراخيص التصدير الأميركية، وتجميد الأصول، وقيودا على التأشيرة لرئيس الهيئة إسماعيل ديمير ومسؤولين آخرين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أن شراءها منظومة "إس-400" قد يعرض التكنولوجيا الأميركية والعسكريين الأميركيين للخطر.

وأوضح بومبيو أن تركيا قررت المضي في شراء الصواريخ الروسية واختبارها رغم توفر أنظمة بديلة لدى حلف الناتو.

لكن بومبيو أضاف أن تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن الإقليمي، وأن بلاده تسعى لمواصلة التعاون معها في قطاع الدفاع.

وتقول واشنطن إن استخدام أنظمة "إس-400" قد يعرض الأنظمة الدفاعية في حلف الناتو للخطر، في حين تقول أنقرة إنه لن يتم دمج المنظومة في أنظمة الحلف، ولن تشكل أي تهديد.

وقبل أسبوع قال سيرغي تشيميزوف، مدير شركة "روستيك" الروسية للتصنيع العسكري، إنه تم تنفيذ صفقة منظومة الدفاع الجوي "إس-400".

وأضاف تشيميزوف -في مقابلة مع وكالة إنترفاكس- أن أنقرة تسلّمت كامل أجزاء المنظومة، ودفعت جميع المستحقات المالية.

في سياق ردود الأفعال، قالت الخارجية التركية إن العقوبات الأميركية ستضر بالعلاقات الثنائية، "وسنرد بما يلزم".

ودعت الخارجية التركية واشنطن إلى إعادة النظر في قرار العقوبات والرجوع عنه. كما قالت "لن نمتنع عن اتخاذ أي خطوة من أجل أمننا القومي".

المصدر : الجزيرة

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