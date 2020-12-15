بعد طي صفحة الانتخابات الرئاسية.. بايدن في ولاية جورجيا لدعم المرشحين الديمقراطيين بمجلس الشيوخ

يتوجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء إلى ولاية جورجيا لدعم مرشحي حزبه الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن دعا إلى طي صفحة الانتخابات الرئاسية والسعي نحو الوحدة والتضامن، في حين أقر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بفوز بايدن، بعد تأكيد المجمع الانتخابي فوزه بالرئاسة.

ويتوجه بايدن إلى ولاية جورجيا لدعم مرشحيها الديمقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف لانتخابات الإعادة على مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.

وقد بدأ التصويت المبكر في الولاية أمس الاثنين ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، لملء آخر مقعدين شاغرين في مجلس الشيوخ الذي يحتل الجمهوريون 50 مقعدا منه، مقابل 48 للديمقراطيين الذين يحتاجون إلى الفوز بالمقعدين لحرمان الجمهوريين من الاحتفاظ بأغلبيتهم في المجلس.

وقد وصف بايدن نتيجة تصويت المجمع الانتخابي أمس بأنها انتصار للديمقراطية، منوها بصمود المؤسسات الأميركية، وشدد بايدن على أن القادة في الولايات المتحدة لا ينتزعون السلطة وإنما تمنح لهم، وأن الديمقراطية "متجذرة في قلوب الشعب الأميركي وهي شعلة متقدة في هذه الأمة منذ زمن بعيد ولا شيء قادر على إطفائها لا الجائحة ولا محاولات استغلال السلطة".

وقد أقر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وقال في كلمة مقتضبة أمام المجلس، إنه بات للبلاد رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة.

كما دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بالخسارة وإنهاء ولايته بكرامة. وطالب شومر، في كلمة أمام المجلس، أقرانه الجمهوريين بأن يقوموا بما قام به ماكونيل ويعترفوا بأن الانتخابات انتهت.

وكان أعضاء المجمع الانتخابي قد صوتوا لصالح تأكيد فوز بايدن بالرئاسة، وحصل بايدن على 306 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

وبعيد لحظات من تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن في الانتخابات، أعلن ترامب استقالة وزير العدل وليام بار، وقال إن بار سيغادر منصبه قبل أعياد الميلاد.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر، أنه جمعته بوليام بار علاقة جيدة جدا، وأن بار "قام بعمل رائع". كما أعلن ترامب، في تغريدة منفصلة، تكليف نائب وزير العدل جيف روزن بمهام القائم بأعمال وزير العدل.

وقال الوزير المستقيل، في خطاب استقالته، إن البلاد تشهد حالة انقسام، ومن واجب جميع الأجهزة الحكومية أن تقوم بكل ما بوسعها لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز ثقة الناس في النتيجة.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث ببرقية تهنئة لبايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأضاف الكرملين، في بيان، أن بوتين أعرب عن ثقته بأن روسيا والولايات المتحدة الأميركية قادرتان، رغم الخلافات، على المساهمة في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن بوتين عبر لبايدن عن استعداده للتعاون والتواصل.