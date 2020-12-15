بالتزامن مع تأكيد فوز بايدن.. ترامب يعلن مغادرة وزير العدل لمنصبه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن وزير العدل وليام بار سيغادر منصبه الأسبوع المقبل بعدما قام "بعمل رائع".

وكتب ترامب على تويتر "لقد عقدت للتو اجتماعا لطيفا جدا مع المدعي العام بيل بار في البيت الأبيض"، مضيفا "كانت علاقتنا جيدة جدا… بيل سيغادر قبيل عيد الميلاد لتمضية العطلة مع عائلته"، وأشار إلى أنه عيّن نائب وزير العدل جيف روزن وزيراً للعدل بالإنابة.

وكان بار رفض الانجرار خلف مزاعم ترامب بحصول تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن

ومن جانبه، قال بار في خطاب أرسله إلى ترامب ونشره الأخير على تويتر إنه سيغادر منصبه في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتزامن الإعلان عن مغادرة وزير العدل لمنصبه مع تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

ويمثل فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي ضربة كبيرة لحملة ترامب التي كانت تسعى لقلب نتائج الانتخابات.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن، مما مكنه من الحصول على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا فقط.

وفي المقابل حصل ترامب على 232 من أصوات المجمع الانتخابي.