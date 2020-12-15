اتهمتها بتلقي دعم من إيران.. واشنطن تصنف "سرايا المختار" في البحرين منظمة إرهابية

صنفت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الثلاثاء جماعة "سرايا المختار"، ومقرها البحرين، منظمة إرهابية عالمية، وقالت إنها تتلقى دعما من إيران واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أميركيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو -في بيان- "(سرايا المختار) منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "سرايا المختار" تشكل خطرا كبيرا يتجسد في ارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأوضح أن "سرايا المختار" تهدف إلى إطاحة الحكومة البحرينية بهدف تمهيد الطريق لإيران لممارسة نفوذ أكبر في البحرين، وأشار إلى أن "سرايا المختار" خططت لهجمات ضد أميركيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين.

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على هذه المنظمة.