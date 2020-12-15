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سياسة

إيران تندد بالعقوبات الأميركية على تركيا وتعتبرها ازدراء للقانون الدولي

ظريف قال إن الولايات المتحدة مدمنة على العقوبات (الأناضول)
ظريف قال إن الولايات المتحدة مدمنة على العقوبات (الأناضول)
15/12/2020

أدان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا، بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" (S-400)، ووصفها بأنها "ازدراء للقانون الدولي".

وكتب ظريف على تويتر يقول إن "إدمان الولايات المتحدة على العقوبات، وازدراء القانون الدولي يظهر بوضوح تام مرة أخرى. ندين بشدة العقوبات الأميركية الأخيرة على تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها"، مرفقا تغريدته التي جاءت بالإنجليزية بوَسم "الجيران أولا".

وأعلنت واشنطن الاثنين فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة لحيازة أنقرة منظومة "إس-400″، وفق ما أفاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وأكد الأخير أن بلاده حذّرت تركيا، المنضوية مثلها في حلف شمال الأطلسي، من أن شراء هذه المنظومة المتطورة "سيشكّل خطرا على أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية والعاملين فيها وسيوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي، ولوصول الروس إلى القوات المسلحة التركية وقطاعها الدفاعي".

وفرضت واشنطن العقوبات على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة "كاتسا" (CAATSA)، الذي جرى تمريره في يوليو/تموز 2017، ووقّعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ في 2018.

ونددت تركيا بالعقوبات، داعية إلى "إعادة النظر في هذا القرار غير المنصف"، ومكررة استعدادها "لبحث القضية عبر الحوار والدبلوماسية، انسجاما مع روح التحالف".

وتأتي إدانة إيران للعقوبات على تركيا، بعد أيام من توتر بين البلدين على خلفية قراءة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته باكو، قصيدة اعتبرتها إيران تحريضا على انفصال مناطق في شمال غرب البلاد، والتي ينتمي سكانها عرقيا إلى أذربيجان، لكن التوتر تراجع بعد اتصالات دبلوماسية بين أنقرة وطهران.

المصدر : وكالات

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