يصوت اليوم لتحديد الرئيس الأميركي القادم.. 8 أسئلة تشرح لك ما تريد معرفته بشأن المجمع الانتخابي

يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي اليوم في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس الأميركي ونائبه، ويمنح أعضاء المجمع الانتخابي بكل ولاية أصواتهم للمرشح الفائز بأغلب الأصوات الشعبية في الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الماضي.

وباستثناء ولايتي نبراسكا وماين، يصوّت الناخبون على أساس أن "الفائز يأخذ كل الأصوات"، وهذا يعني أن أي مرشح يفوز في السباق الرئاسي للولاية يمنح جميع أصوات أعضاء المجمع بالولاية.

وطبقا لنتائج الانتخابات التي انتهت كل الولايات الأميركية الخمسين والعاصمة واشنطن من التصديق النهائي عليها؛ فقد حصل المرشح الديمقراطي جو يايدن على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ولا يمثّل رفض الرئيس ترامب التنازل والاعتراف بالهزيمة في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن عائقا أمام جدول إجراءات صارمة لنقل السلطة، ولم يسبق عدم الالتزام به في التاريخ الأميركي الحديث.

وبعد أن يدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم اليوم الاثنين، يكون الرئيس المنتخب جو بايدن مر بكل الإجراءات الواجب القيام بها من جانب الولايات، ولا يبقى أمامه إلا انعقاد الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل قبل تنصيبه في 20 من الشهر ذاته.

في التقرير التالي، تعرض الجزيرة نت -من خلال سؤال وجواب- كل ما يتعلق بتصويت أعضاء المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأميركي القادم ونائبه.

ما المجمع الانتخابي؟

المجمع الانتخابي نظام فريد لانتخاب رئيس الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وأنشئ بموجب المادة الثانية، البند الأول من الجزء الثاني من الدستور الأميركي، وأدخلت عليها إصلاحات بموجب التعديلين 12 و23.

يتألف المجمع الانتخابي من 538 عضوا، يمثلون أعداد مجموع ممثلي الولايات في مجلسي الكونغرس، ولكل ولاية عدد من الأصوات الانتخابية يساوي مجموع ممثليها في الكونغرس.

من يختار أعضاء المجمع الانتخابي في كل ولاية؟

يرشح كل حزب ممثليه في المجمع الانتخابي خلال أشهر الصيف التي تسبق يوم الانتخاب في كل ولاية على حده، ويفوز ممثلو الحزب الحاصل على أعلى الأصوات الشعبية في كل ولاية، ويتحولون إلى ممثلين للولاية في الهيئة الانتخابية.

وبشكل عام، تختار الأحزاب أعضاء معروفين بولائهم وخدمتهم للحزب، مثل قادة الحزب، والمسؤولين المنتخبين في الولايات والموظفين المحليين، ونشطاء الحزب.

وفي بعض الولايات، تظهر أسماء الناخبين على ورقة الاقتراع إلى جانب أسماء المرشحيْن لمنصبي الرئيس ونائبه، ولكنه في معظم الولايات لا تُطبع أسماء الناخبين على ورقة الاقتراع.

وعندما يدلي ناخب ما بصوته للمرشح الرئاسي، فإنه في الواقع يدلي بصوته للناخبين الرئاسيين الذين تم اختيارهم من قبل حزب ذلك المرشح.

هل يمكن للمجالس التشريعية بالولايات الجمهورية اختيار أعضاء للمجمع الانتخابي لدعم ترامب؟

لا يمكن للمجالس التشريعية في الولايات اختيار قائمة الناخبين الخاصة بها في المجمع الانتخابي كي تُمكن ترامب من الحصول على 270 صوتا ليصبح رئيسا.

ويشير قانون عدّ الانتخابات لعام 1887 بوضوح إلى أن الولايات لا يمكنها تغيير القواعد بعد إجراء الانتخابات.

هل يمكن لأعضاء المجمع الانتخابي التصويت للمرشح الخاسر في ولاياتهم؟

من الصعب تصور أن يصوت أعضاء حزب المرشح الفائز جو بايدن لمرشح الحزب الآخر دونالد ترامب، ولكنه لا يوجد نص دستوري يلزم الناخبين بالتصويت للحزب الذي رشحهم.

وأصدرت بعض الولايات قوانين تلزم ناخبيها بالتصويت كما تعهدت به طبقا للتصويت الشعبي.

وفي يوليو/تموز 2020، قضت المحكمة العليا الأميركية بأنه من الدستوري أن تسن الولايات قوانين تلزم ممثليها في المجمع الانتخابي بالتصويت للمرشح الفائز.

أين يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي؟ وماذا يفعلون؟

لا يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي -وعددهم 538- في مكان واحد، بل يجتمع ممثلو كل ولاية على حدة في الولاية ذاتها، ويتم اختيار مبنى كونغرس الولاية أو محكمتها العليا للاجتماع من أجل التصويت للرئيس الجديد ونائبه.

ويدلي الأعضاء بأصواتهم عن طريق الاقتراع الورقي؛ اقتراع واحد للرئيس وواحد لنائب الرئيس، ويتم فرز الأصوات ويوقع الناخبون 6 شهادات مع النتائج، ويتم إقران كل واحدة من تلك الشهادات بأخرى من حاكم الولاية توضح تفاصيل وتوزيع إجمالي الأصوات الانتخابية في الولاية.

وبعد ذلك، ترسل تلك الحزم الست إلى مختلف الأشخاص والجهات المحددة بموجب القانون، وفي مقدمتها رئيس مجلس الشيوخ، نائب الرئيس الحالي، وهي النسخة التي سيتم عدها رسميا في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل.

ثم ترسل نسخ أخرى إلى سكرتير الولاية، وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، والقاضي الذي يرأس الجلسة في المنطقة التي يلتقي فيها الناخبون.

ما موقف ترامب من تصويت أعضاء المجمع الانتخابي؟

أثناء كلمة له للقوات الأميركية في الخارج عشية عيد الشكر يوم 26 من الشهر الماضي، قال الرئيس ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوّت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وهو ما اعتبره المراقبون التصريح الأقرب -حتى الآن- إلى إقراره بالهزيمة.

وقال ترامب "إنه إذا صوّت المجمع الانتخابي لبايدن فسيكون ذلك خطأ، وسأترك حينها البيت الأبيض".

ما الخطوة التالية عقب انتخاب أعضاء المجمع الانتخابي الرئيس الجديد؟

يتسلم رئيس مجلس الشيوخ بطاقات اقتراع أعضاء المجمع الانتخابي من كل ولاية بحلول يوم 23 من الشهر الجاري، وفي السادس من الشهر القادم يتم فتح الظروف وعد أعضاء المجمع الانتخابي من كل ولاية، في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.

هل يمكن أن يعرقل الجمهوريون بالكونغرس اختيار بايدن رئيسا في السادس من الشهر القادم؟

خلال اجتماع الكونغرس في السادس من الشهر القادم، سيفتح مايك بنس نائب الرئيس الحالي -بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ- الشهادات الانتخابية من كل ولاية وفق الترتيب الأبجدي، وذلك لفرز الأصوات، ويتلقى الدعم من عضوين؛ أحدهما من مجلس الشيوخ والثاني من مجلس النواب عند وجود أي اعتراضات تتطلب النظر فيها، وسيجتمع المجلسان كل على حدة للتصويت على أي نزاعات.

لكن أي محاولة للاعتراض من أجل قلب النتائج لن تتوفر لها الأغلبية، حيث يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وسيسقط المجلس سريعا أي محاولة من هذا القبيل.

قد تكون هناك دراما أو محاولة إظهار وجود معارضة لانتخاب بايدن في السادس من يناير/كانون الثاني القادم، ولكن من الناحية العملية لن يؤثر ذلك على تنصيبه رئيسا في 20 من الشهر نفسه.