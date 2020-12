كورونا.. الولايات المتحدة تبدأ حملة التطعيم وترامب يهنئ العالم وفرنسا توسع نطاق الفحوصات

تباشر الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) مع حوالي 300 ألف وفاة، حملة تطعيم واسعة، وقد تقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهاني لبلاده ودول العالم، بينما تبدأ فرنسا إستراتيجية فحوصات واسعة أملا بالسيطرة على تفشي الوباء.

وفي الولايات المتحدة يفترض أن تكون حوالي 3 ملايين جرعة من لقاح تحالف "فايزر- بيونتك" (Pfizer-BioNTech) متوفرة بحلول الأربعاء مع هدف تطعيم نحو 20 مليون أميركي قبل نهاية السنة، و100 مليون قبل نهاية مارس/آذار المقبل.

وكتب الرئيس ترامب على تويتر "أول لقاح يتم تلقيه.. التهاني للولايات المتحدة.. التهاني للعالم".

وتعد حملة التطعيم هذه الأوسع في تاريخ الولايات المتحدة، مع وصول جرعات لقاح شركة "فايزر-بيونتك" إلى مختلف الولايات.

وسيكون عمال القطاعات الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للفيروس من أول المستفيدين من اللقاحات الجديدة في مرحلة أولى.

وبالفعل تلقت ممرضة في نيويورك اليوم أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine: "We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/I8SIFuddFv

— MSNBC (@MSNBC) December 14, 2020