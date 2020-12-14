عودة استهداف الناقلات.. أبرز الهجمات في البحر الأحمر والخليج وبحري العرب وعُمان

في غضون أسابيع قليلة، تم استهداف ناقلتي نفط في ميناءين سعوديين على البحر الأحمر، كما وقع انفجار في سفينة شحن بميناء يمني على بحر العرب، وذلك بعد سلسلة من الهجمات المماثلة على ناقلات وسفن تجارية في الخليج وبحر عُمان العام الماضي.

وعادت الهجمات على الناقلات والسفن التجارية في مياه المنطقة، في ظل توترات مرتبطة بالصراع في اليمن، والمواجهة بين إيران من جهة وإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب من جهة أخرى.

وفي ما يلي استعراض أبرز الهجمات على الناقلات والسفن التجارية في كل من البحر الأحمر والخليج وبحر العرب وبحر عُمان.

– في وقت مبكر من يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، وقع انفجار في الناقلة "بي دابليو راين" في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر؛ مما تسبب في أضرار بالناقلة، كما أُغلق الميناء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت شركة "هافنيا" -ومقرها سنغافورة- إن الناقلة التي تحمل العلم السنغافوري "تعرّضت لضربة من مصدر خارجي عندما كانت تفرغ حمولتها؛ مما تسبب في وقوع انفجار واندلاع حريق".

وأضافت الشركة أن الطاقم المؤلف من 22 شخصا تمكن من مغادرة السفينة، مشيرة إلى احتمال تسرب كميات وقود منها.

وأظهرت البيانات أن الناقلة حملت نحو 60 ألف طن من البنزين من ميناء ينبع، وكانت عند الحادث ممتلئة بنسبة 84%.

– في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020، تعرضت سفينة شحن بريطانية لهجوم في ميناء نشطون بمحافظة المهرة (شرقي اليمن) على بحر العرب.

ولم تفصح بريطانيا عن طبيعة الهجوم الذي ظلت أسبابه غامضة، واكتفت بتأكيد أن السفينة وطاقمها بخير.

– في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تعرضت ناقلة نفط يونانية لانفجار في ميناء الشقيق السعودي على البحر الأحمر (شمال الحدود البحرية بين السعودية واليمن)؛ الأمر الذي تسبب في أضرار بالناقلة.

وقالت الرياض إن أضرارا طفيفة حدثت للناقلة اليونانية جراء الشظايا الناجمة عن تدمير زورق مفخخ، وتحدثت عن إحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر.

– في 12 مايو/أيار 2019، تم استهداف 4 سفن تجارية بميناء الفجيرة في الإمارات، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.

– في 13 يونيو/حزيران 2019، تعرضت ناقلتان نفطيتان لهجوم في بحر عمان.



خطف وقرصنة

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت المنطقة عمليات قرصنة واختطاف للسفن من قبل قراصنة صوماليين، من بينها ما يلي:

– 31 مارس/آذار 2010، اختطاف ناقلة نفط تابعة لكوريا الجنوبية في خليج عدن عن طريق القراصنة الصوماليين.

– 2 مایو/أيار 2010، هجوم على ناقلة نفط روسية واختطافها في خليج عدن.

– 23 ديسمبر/كانون الأول 2011، اختطاف ناقلة نفط إيطالية في بحر عمان بواسطة القراصنة الصوماليين.



الحرب العراقية الإيرانية

وخلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980و1988، تم ضرب 543 ناقلة نفط وسفينة في مياه الخليج، وتعرضت أكثر من 250 ناقلة نفط عملاقة للغرق.

ومن أهم الهجمات التي تعرضت لها السفن وناقلات النفط خلال تلك الفترة ما يلي:

– في 30 مايو/أيار 1982، تم استهداف ناقلة نفط تركية (أطلس) خلال مهمتها لنقل النفط الإيراني بالمياه الخليجية من قبل القوات الجوية التابعة للجيش العراقي.

– في 18 ديسمبر/كانون الأول 1982، استهدف الجيش العراقي ناقلة نفط يونانية (Scapmount) في المياه الخليجية.

– عام 1984 تم استهداف الموانئ الإيرانية في جزيرتي خارك وسيري بواسطة القوات الجوية التابعة للجيش العراقي.

– في یونیو/حزيران 1984، تم استهداف ناقلة نفط كويتية بالقرب من المياه القطرية بواسطة القوات المسلحة الإيرانية.

– في 18 أبريل/نيسان 1988، البحرية الأميركية استهدفت عددا من منشآت إيران النفطية في المياه الخليجية.