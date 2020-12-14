بعد بث أول تحقيق من برنامج "المتحري".. ساسة باليمن: التمدد الإماراتي احتلال ويقوض السيادة

عقب بث أول تحقيق من برنامج "المتحري" على شاشة قناة الجزيرة، والذي كشف جوانب من التغلغل الإماراتي في اليمن، حذّر ساسة يمنيون من أن تدخلات أبو ظبي تنذر بتقويض سيادة بلادهم.

والتحقيق الذي بثته الجزيرة مساء أمس الأحد بعنوان "الطريق إلى الساحل" تم إعداده ضمن برنامج "المتحري" الذي يقدمه الزميل جمال المُلَيكي، وقد كشف بوثائق تنشر لأول مرة خفايا وكواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

كما حصل البرنامج على أرشيف حصري يكشف كثيرا من تفاصيل القوات المدعومة من الإمارات، والموجودة على طول الشريط الساحلي بين المَخا والحُديدة.

وتعليقا على ما ورد في التحقيق، طالب عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي الرئيس عبد ربه منصور هادي بتحمُّل مسؤولياته الدستورية إزاء ما يجري في سواحل غربي اليمن.

وحذر القاضي مما سمّاها الأدوار المشبوهة والتدخلات الخارجية التي تهدد سواحل اليمن الغربية وسيادته ومصالحه.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة، وصف محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، السلوك الإماراتي في بلاده بأنه احتلال.

وتحدث قيزان عن خيارات إخراج الإمارات من التراب اليمني.

من جهته، قال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن تجاهل قضية سقطرى من الإجراءات العسكرية التي يجري تنفيذها كمقدمة لإعلان الحكومة اليمنية الجديدة أمر مستغرب.

وأضاف المصدر أن الإمارات تواصل بناء قواعد عسكرية في أرخبيل سقطرى، الذي يبعد 350 كيلومترا تقريبا عن ساحل اليمن الجنوبي، ونقل معدات عسكرية وأجهزة اتصالات بمباركة القوات السعودية.

وأشار إلى أن أبو ظبي أرسلت 25 ضابطا إماراتيا و15 خبيرا من جنسيات أجنبية إلى سقطرى لتعزيز وجودها لما بعد تشكيل الحكومة.

وأكد المصدر الحكومي اليمني للجزيرة أن الإمارات ضغطت لتعطيل مذكرة مساءلة قدمها أعضاء في البرلمان للحكومة بشأن بناء قواعد عسكرية إماراتية في سقطرى، موضحا أن تحركات إماراتية واسعة تجري هناك لشراء منازل ومزارع في مناطق إستراتيجية.

وثائق حصرية

وتمكن التحقيق -الذي اعتمد على وثائق تنشر لأول مرة- من الوصول إلى شخصيات كانت في قلب الحدث وتنتمي لفصائل متعددة.

وتأتي أهميته من كونه يغطي منطقة مهمة وإستراتيجية ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى الإقليم والعالم، حيث تقع بالقرب من طريق التجارة العالمي.

ويتهم وزراء وأحزاب سياسية وقادة قبليون في اليمن، الإمارات بالعمل على تقويض السلطة الشرعية وتقسيم البلاد، إضافة إلى إنشاء مليشيات خارج سيطرة الدولة وإقامة سجون سرية واغتيال عشرات المعارضين لسياساتها في اليمن.

كما يتهم اليمنيون الإمارات بالسيطرة على الموانئ وحقول النفط، بالإضافة إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي.

وللعام السادس يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، منذ خريف 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.