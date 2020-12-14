روحاني: اغتيال زاده يهدف لإشعال حرب.. وبايدن يدرك أن برنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين إن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يدرك ذلك جيدا، مشيرا إلى أن الهدف من اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده إشعال حرب في المنطقة.

وأوضح روحاني في مؤتمر صحفي متلفز أن الأميركيين كانوا يحاولون منذ شهور إضافة قضية الصواريخ (إلى المحادثات النووية) لكننا رفضنا، وبايدن يعرف ذلك جيدا.

كما أكد رفض بلاده التفاوض بشأن سياساتها الإقليمية ووضعها على طاولة الاتفاق النووي، وأضاف أن طهران لن تقبل أي شروط مسبقة بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، ولا مجال للتفاوض على اتفاق جديد.

وأبدى روحاني تفاؤله بقدرتهم على العمل لرفع العقوبات وعودة واشنطن للاتفاق النووي، موضحا أنه إذا قرر بايدن العودة إلى الظروف التي سادت عام 2017 فسنلتزم كليا بالاتفاق النووي.

وأشار إلى استعداد إيران للتراجع عن كل خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي إذا التزمت بقية الأطراف بتعهداتها، مؤكدا أنه لن يسمح لأي طرف بالعمل على تأجيل رفع العقوبات وإنهاء الحرب الاقتصادية على الشعب الإيراني.

طهران قالت إنها سترد على اغتيال فخري زاده في الوقت وبالأسلوب المناسبين (الأناضول)

وعن اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده -الذي اغتيل في 27 من الشهر الماضي- قال روحاني إن الهدف من اغتياله كان إشعال حرب بالمنطقة في أيام (الرئيس الأميركي) ترامب الأخيرة، وأضاف أن طهران سترد على اغتيال زاده في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة من غير خضوع لمنطق الآخرين.

وزاد فوز بايدن من احتمال أن تنضم واشنطن من جديد إلى الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى في 2015، ويبدو أنه يرى العودة كمقدمة لمحادثات أوسع حول أنشطة إيران النووية وصواريخها الباليستية وأنشطتها الإقليمية.

لكن طهران استبعدت وقف برنامجها الصاروخي أو تغيير سياساتها الإقليمية، وطالبت بدلا من ذلك بتغيير السياسة الأميركية، بما في ذلك رفع العقوبات والتعويض عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ 2018، عندما تخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق النووي، وأعاد العقوبات الاقتصادية القاسية للضغط على طهران للتفاوض بشأن قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم القوى الإقليمية بالوكالة.

وكان روحاني قد قال في تصريحات سابقة إن فرص الدبلوماسية باتت متاحة أكثر من أي وقت آخر، بينما قال جيك سوليفان -الذي عيّنه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي- إن الإدارة الأميركية الجديدة تريد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وإجبار طهران على الامتثال لشروطه.