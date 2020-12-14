مخاوف من أمطار الشتاء.. الكم على حساب الجودة في مشروعات الطرق بمصر

ما زال سؤال الجودة يؤرق المصريين عند الحديث عن المشروعات الإنشائية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متفاخرا بسرعة إنجازها في زمن قياسي، وهو التساؤل الذي يجد صداه مع انهيار بعض الطرق الجديدة، وآخرها طريق "شبرا-بنها" (شمال القاهرة).

ومع أن مصر شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بإنشاء طرق جديدة وسريعة، إلا أن الانتقادات لاحقتها بسبب ظهور عيوب بها، سواء من حيث التصميم أو التنفيذ، فضلا عن كون المرور عليها أصبح بمقابل مالي، مما ألقى أعباء إضافية على المصريين الذين يعيش ثلثهم -على الأقل- تحت خط الفقر.

وشهد الشتاء الماضي حدوث أضرار وصلت إلى حد انهيار بعض الطرق، التي لم تتحمل المطر الغزير؛ بسبب عدم جودتها والتعجل في إنجازها، وهو ما يثير مخاوف من تجدد ذلك مع دخول الشتاء الحالي.

في مطلع عام 2018، افتتح السيسي طريق "شبرا-بنها" الحر، بطول 40 كيلومترا، وبتكلفة 5.4 مليارات جنيه، من بينها 1.9 مليار جنيه تعويضات للأهالي (الدولار نحو 15.6 جنيها)، وذلك ضمن مشاريع "شبكة الطرق القومية"، التي وعد بها أثناء ترشحه للرئاسة، ويشرف الجيش المصري على تنفيذها.

وحينها، قدمت وسائل الإعلام والصحف المصرية الطريق -الذي يضم 24 نفقا و38 جسرا- كأحد أبرز إنجازات الرئيس في مجال إنشاءات الطرق، ووصفته بأنه شريان للتنمية الاقتصادية، كما عبر مواطنون عن سعادتهم بتلك الطرق التي اختصرت على بعضهم وقت التنقل.

لكن بعد مرور سنتين فقط على افتتاح الطريق؛ وُضعت علامات على جانبيه للتحذير من مخاطر الاقتراب، وتشير إلى وجود إصلاحات بسبب حدوث انهيارات ووجود حفر خطرة تهدد المركبات وحياة من فيها.

انهيارات أرضية وحفر على جانبي طريق "شبرا-بنها" الجديد (الجزيرة)

وحصل مراسل الجزيرة نت على صور خاصة لتلك الانهيارات وعمليات الإصلاحات الجارية هناك، حيث تكررت على جانبي الطريق ذهابا وإيابا، وسط دهشة واستغراب المارة من ظهور هذا الكم من الأعطال المتزامنة، رغم حداثة الإنشاء.

ودأب السيسي على حث المسؤولين على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات، واختصار الزمن الطبيعي لها أحيانا للنصف أو أكثر، كما حدث في مشروعات أخرى ضخمة كقناة السويس الجديدة، التي افتتحت في أغسطس/آب 2015، وتكلفت مليارات الدولارات، وحُفرت في عام واحد بدل 3 أعوام كما كان مقررا.

فهل جاءت سرعة التنفيذ من أجل زيادة عدد المشروعات الجديدة في العديد من القطاعات -ومن بينها قطاع الطرق- على حساب الجودة، والالتزام بمعايير التصميم؟ وماذا يعني تكرارها في العديد من الطرق والمحاور الإستراتيجية؟

السرعة على حساب الجودة

في هذا السياق، يقول مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية إن السيسي يقوم بعمل مشروعات من دون أي دراسات جدوى لأغراض الدعاية، ومن بينها مشروعات الطرق التي تفتقر للمواصفات القياسية المتبعة في الكثير من دول العالم.

وفي حديثه للجزيرة نت، أرجع يوسف تكرار انهيارات أجزاء من الطرق والجسور -سواء في الظروف المناخية العادية أو أثناء موسم الأمطار- إلى أن قطاع المقاولات في مشروعات البنية التحتية (التي يشرف عليها الجيش) هو أكبر باب للفساد من خلال التلاعب في جودة المواد المستخدمة.

واعتبر الباحث المصري أن الكثير من المشاريع لا تجري الحكومة بشأنها أي حوار مجتمعي، مشيرا إلى أن هناك خللا واضحا في أولويات الإنفاق والاستثمار الحكومي، فمشروعات مثل مدينة العلمين الجديدة (شمال القاهرة) والعاصمة الإدارية الجديدة، وما يستتبعهما من طرق وسكك حديدية تخدم الصفوة فقط.

انهيار جزء من جسر على طريق الجيزة-الواحات (الجزيرة)

من جيوب المواطنين

يقول السيسي إنه يولي أهمية كبرى لمشروعات الطرق؛ بهدف تأسيس بنية تحتية للتنمية والمساعدة في تخفيف الاكتظاظ في بلد يعج بملايين المركبات، ولكنها كلفت خزينة الدولة وجيوب المواطنين مئات المليارات من الجنيهات.

وفرضت الحكومة المصرية رسوما من أجل استخدام الطرق الجديدة، وتتراوح قيمة رسوم استخدام طريق "شبرا-بنها الحر" -مثلا- بين 15 جنيها للسيارات الخاصة و35 جنيها لسيارات النقل الفارغة ذهابا فقط، وقد يضطر البعض إلى استخدام أكثر من طريق جديد في الرحلة الواحدة بين عدد من المحافظات.

وقبل يومين، نشرت الجريدة الرسمية قرارا حكوميا بتحصيل أموال إضافية من سكان محافظة القاهرة لتغطية نفقات المشروعات الجديدة في نطاق كل منطقة، سواء كانت طرقا أو جسورا جديدة أو مشروعات صرف صحي وغيرها، وأطلقت على تلك الرسوم وصف "مقابل تحسين".

وأثار القرار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رفضوا المزيد من إرهاق المواطنين بالرسوم والاستقطاعات المالية المستمرة، في الوقت الذي يستخدم فيه النظام تلك المشروعات للترويج السياسي لنفسه من جيوب المصريين.

انهيارات

تأتي تلك المشاهدات الخاصة بانهيار أجزاء متعددة من الطرق والجسور الجديدة، ضمن مشاهد أخرى سبق أن رصدها مراسل الجزيرة نت، وأخرى تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مارس/آذار الماضي، تضرر أحد الجسور الجديدة على طريق الواحات (غرب القاهرة) بعد موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد، وانهار الجزء الأخير منه بعد أيام فقط من تشغيله أمام المركبات، حتى تم إصلاحه مؤخرا.

وفي كل موسم أمطار -رغم أن مصر ليست ضمن نطاق الدول المطيرة- يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصورا لأجزاء من طرق سريعة وجديدة انهارت بشكل يستحيل معه استخدامها مرة أخرى قبل إصلاحها.

وأظهرت العديد من الصور المتداولة هشاشة الطرق، وضعف طبقات الحجارة والإسفلت؛ مما جعلها عرضة للتشققات السريعة، والتفكك نتيجة بعض العوامل المناخية كالحرارة الشديدة أو الأمطار الغزيرة، أو زيادة الأحمال عليها.

"هعملكم شبكة طرق تمسك مصر كده".. انهيار جسور وطرق كلفت الدولة مليارات الجنيهات في ساعات!!#السيسي pic.twitter.com/qVvjbMHfrY — مكملين – أخبار (@mek_news) March 14, 2020

الغردقة من كام ساعة 💪 pic.twitter.com/SkGWsluVuC — んodﾑ آلُٻڊيَلُ⁴ (@Mshtaykanfsy) November 1, 2020

انهيار بالدائري الاقليمي

قطاع الطريق عبارة عن طبقة اسفلت و تحتها رمل.

شبكة طرق تمسك مصر كته🌚 pic.twitter.com/xTgJgIoH7c — ﮼سامي (@ahmed_sami550) October 25, 2019

الكم يسبق الكيف

سبب الأزمة الحقيقي؛ وفق عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري السابق المهندس محمد فرج، تقديم الكم على الكيف في التصدي للمشاريع الكبرى، حيث جاء ذلك على حساب جودة مشروعات الطرق، التي تتكلف وحدها نحو 377 مليار جنيه من أصل 1.1 تريليون جنيه حجم مشروعات وزارة النقل منذ عام 2014 وحتى 2024، وفق الوزير كامل الوزير في أغسطس/آب الماضي.

وفي حديثه للجزيرة نت، وصف فرج حجم الإنفاق بالضخم، والذي كان من الممكن أن يغير شكل شبكة الطرق الداخلية، وهي الأكثر احتياجا، مضيفا أن الأصل في تلك المشروعات هو تسويق صورة النظام، الذي ينجز ويبني وينشئ في أسرع وقت من دون مراقبة أو مراجعة فنية، مما يهدر أموالا طائلة على الدولة لإصلاح الأعطال الناجمة عن الغش والفساد.

ورأى البرلماني المصري السابق، أن ما تم صرفه في الطرق والمحاور والكباري والأنفاق بعيد عن الواقع وعن احتياجات الناس اليومية، وحركة تنقلاتهم المحصورة في أقل من 8% من خريطة البلاد، إلى جانب غياب العدالة في توزيع إنشاءات الطرق، والتركيز على مناطق دون أخرى.

ورغم شبكة الطرق الجديدة؛ كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عن ارتفاع عدد حوادث السيارات خلال عام 2019، بنسبة بلغت 17.8% مقارنة بعام 2018، وزاد عدد الحوادث إلى 9992 حادثا، مقابل 8480 حادثا، في المدة نفسها.

وأنفقت مصر نحو 305 مليارات جنيه خلال السنوات الست الماضية على المشروع القومي لتطوير الطرق والكباري، واستحوذت شبكة الطرق الجديدة على النصيب الأكبر منها بنحو 175 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 4.5 آلاف كيلومتر من إجمالي 7 آلاف كيلومتر يتم التخطيط للانتهاء منها.