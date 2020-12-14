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الولايات المتحدة تشطب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

حمدوك (يمين) مستقبلا بومبيو في وقت سابق بالخرطوم (الصفحة الرسمية لحمدوك على فيسبوك)
حمدوك (يمين) مستقبلا بومبيو في وقت سابق بالخرطوم (الصفحة الرسمية لحمدوك على فيسبوك)
14/12/2020

قالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن قرار واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وأفاد بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقّع إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

وتم إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 على اعتبار أن الرئيس عمر حسن البشير، الذي كان في السلطة آنذاك، يوفر المأوى لجماعات تصنفها واشنطن إرهابية، وأدى ذلك إلى قطع الاستثمارات والمساعدات المالية عن السودان.

وتأتي خطوة رفع اسم السودان بعد فترة مراجعة في الكونغرس استمرت 45 يوما عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم رفع السودان من القائمة، في قرار أعقبه سريعا الإعلان عن اعتزام إسرائيل والسودان تطبيع العلاقات بينهما.

وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تغريدة على تويتر قال فيها إننا في السودان "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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