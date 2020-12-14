الولايات المتحدة تشطب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب

قالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن قرار واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وأفاد بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقّع إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

وتم إدراج اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 على اعتبار أن الرئيس عمر حسن البشير، الذي كان في السلطة آنذاك، يوفر المأوى لجماعات تصنفها واشنطن إرهابية، وأدى ذلك إلى قطع الاستثمارات والمساعدات المالية عن السودان.

اليوم وبعد أكثر من عقدين، أُعلن لشعبنا خروج إسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع. اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية…#عهد_جديد pic.twitter.com/LPAIIhnKot — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 14, 2020

وتأتي خطوة رفع اسم السودان بعد فترة مراجعة في الكونغرس استمرت 45 يوما عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم رفع السودان من القائمة، في قرار أعقبه سريعا الإعلان عن اعتزام إسرائيل والسودان تطبيع العلاقات بينهما.

وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تغريدة على تويتر قال فيها إننا في السودان "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".