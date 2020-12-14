الأزمة المالية للأونروا.. هل هي محاولة للقضاء عليها وتصفية وجودها؟

أفنى عقودا من حياته في خدمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" (UNRWA) متنقلا بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن عاملا في النظافة أحيانا، أو مراقبا للعمال أحيانا أخرى، وعندما زادت نفقاته العائلية وقارب على التقاعد تفاقمت الأزمة المالية للوكالة.

"يريدون معالجة العجز المالي المتراكم منذ سنوات على حساب الموظفين، من رواتبنا التي بالكاد تكفينا" يقول العامل ع. ي. ص. للجزيرة نت مخفيا هويته مخافة الفصل، ويضيف الأزمة المالية مصطنعة، الهدف منها إنهاء خدمات الوكالة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين إرضاء لإسرائيل، وتنفيذا لمخططاتها.

وتعاني الأونروا على مدى سنوات من عجز مالي في موازنتها، زاد من حدة هذا العجز قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 وقف التمويل المالي المقدم من الولايات المتحدة للأونروا بقيمة 350 مليون سنويا، ثم تبع ذلك قرار من دول خليجية بوقف مساعدات بقيمة 200 مليون دولار.

تقليص وتخفيض

حالة تقليص الخدمات وتخفيض النفقات، التي تتبعها إدارة الأونروا، -وفق مراقبين- ترجع أسبابها للنقص الحاصل في قيمة التبرعات المالية من المجتمع الدولي لعمليات وخدمات الأونروا.

ورغم الدعم السياسي، الذي حصلت عليه الأونروا بداية العام الحالي في الأمم المتحدة من 166 دولة حول العالم بتجديد عملها للأعوام الثلاثة القادمة، فإن هذا الدعم السياسي لم يترجم بعد لدعم مالي منظم وبشكل كاف؛ مما دفع برئاسة الوكالة للتفكير بعدة خيارات لتخفيف حدة الأزمة المالية.

وقال رئيس اتحاد العاملين في الأونروا بالأردن، رياض زيغان، للجزيرة نت إن رئاسة الوكالة فكرت بحل الأزمة المالية من جيوب الموظفين، وذلك بسحب الزيادات الممنوحة لهم، ووضع 30% من الموظفين في إجازات بدون راتب لعدة أشهر، وإيقاف الموظفين العاملين على نظام العقود والمياومة. ووصف زيغان تلك القرارات بـ"المجحفة والظالمة".

وأعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا الدخول "بنزاع عمالي" يوم الثلاثاء الماضي، وإضراب مفتوح عن العمل مطلع العام الحالي، وأمام ردة فعل العاملين الغاضبة، أعلنت رئاسة الوكالة التوصل لحل مع اتحاد العاملين بوقف النزاع العمالي مقابل عدم المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم وزياداتهم، التي حصلوا عليها خلال الأعوام السابقة.

أزمة وجودية

ويقول الناطق الإعلامي للوكالة سامي مشعشع للجزيرة نت، إن الأزمة التي تعاني منها الأونروا ذات شقين؛ فهي أزمة وجودية متعلقة باستمرار عملها في ظل محاولات البعض إنهاء وجودها وتصفية خدماتها المقدمة لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني، وتجفيف مواردها، بحسبانها عالة على المجتمع الدولي؛ لكن الوكالة باقية ومستمرة في عملها ما دام هناك لاجئون لم يحصلوا على حقوقهم.

أما الشق الثاني من المشكلة، فهو ما تعانيه الوكالة من أزمة مالية متأصلة، حيث تعاني حاليا من عجر مالي يقدر بـ100 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، وعدم توفير هذا المبلغ يعني صعوبة توفير رواتب 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة، ويقدمون الخدمات اللازمة والضرورية والطارئة للاجئين في مناطق العمليات الخمس، وسيتم ترحيل 70 مليون دولار عجزا للعام.

وينتظر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مئات الآلاف من السكان الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية والتعليمية والدعم المالي المقدم من عيادات ومراكز وكالة الغوث المنتشرة في المخيمات، خاصة وأن غالبية اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر.

مؤشرات إيجابية

وقد رفضت الحكومة الأردنية أي حلول لسد عجز موازنة الأونروا على حساب الموظفين، وقال رفيق خرفان، رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية، للجزيرة نت إن جملة من المؤشرات الإيجابية على أن العام القادم 2021 سيكون أفضل، أهمها إعلان الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عودة الدعم الأميركي للوكالة.

إضافة إلى أن الحكومة الأردنية وحكومة السويد تعملان بشكل لصيق ووثيق مع الوكالة لمساعدتها في توفير الدعم المالي اللازم، وسيكون هناك مؤتمر دولي في الربع الأول من العام القادم؛ للنظر في آليات مستدامة لدعم الوكالة، وتعزيز عملها وخدماتها المقدمة للاجئين.

وتقدم الأردن دعما مباشرا وغير مباشر للوكالة واللاجئين يقدر بنحو مليار دولار، ويشكل ذلك نحو 70% من موازنة الأونروا، خاصة أن الأردن يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين منذ 70 عاما، بعد نكبة 1948 وتهجير العصابات الصهيونية للفلسطينيين إلى الأردن.

تواطؤ وتماه

ويتهم الرئيس السابق لاتحاد العاملين بالأونروا كاظم عايش بعض مسؤولي الوكالة بالتواطؤ في موضوع تقليص خدماتها المقدمة للاجئين، ومحاولة إنهائها بطريقه منهجية، وما يعنيه ذلك من تماه مع رغبة بعض الدول المانحة والإدارة الأميركية الحالية واللوبيات الإسرائيلية في التخلص من وكالة الغوث الدولية.

ويضيف للجزيرة نت أن هذا الأمر يفرض على الدول العربية المضيفة للاجئين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمات الشعب الفلسطيني المختلفة، القيام بواجبها في الضغط على المجتمع الدولي لاستمرار عمل الوكالة، والوقوف بوجه محاولات تصفيتها وإنهاء وجودها.

وتأسست الأونروا بعد النكبة عام 1948 كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة، وتمثل الشاهد الدولي الوحيد على مأساة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعيشون الآن في المنافي والشتات.