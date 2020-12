إثيوبيا.. رئيس الوزراء يزور عاصمة تيغراي والسودان يتحدث عن اتفاق على قمة إقليمية

زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مدينة ميكيلي (عاصمة إقليم تيغراي) لأول مرة منذ استعادتها في إطار عملية عسكرية استمرت بضعة أسابيع، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين إلى السودان، الذي تحدث عن اتفاق على عقد قمة إقليمية حول تيغراي.

ونشر آبي أحمد أمس الأحد في حسابه الرسمي على تويتر صورا له بزي عسكري أثناء لقائه مع قادة في الجيش الإثيوبي في مطار ميكيلي، التي استعادها الجيش الإثيوبي قبل أسبوعين من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استكمال ما سماها مهمة إنفاذ القانون في إقليم تيغراي، في إشارة إلى العملية العسكرية التي أمر بها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب هجوم لمسلحي جبهة تحرير تيغراي على قاعدة عسكرية للقوات الاتحادية هناك.

وقال آبي أحمد إن الانتصار على الجبهة "درس للجميع"، وتعهد بالاستمرار في ملاحقة قادتها الذين وصفهم "بعُصبة من المجرمين".

وأعلن أن الحكومة بصدد إعادة الخدمات من اتصالات وكهرباء إلى إقليم تيغراي (الذي يقع شمالي البلاد على الحدود مع السودان وإريتريا) مؤكدا أن الحكومة ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل الإقليم.

Went to Mekelle and met with commanders of the ENDF as well as the Provisional Administration of Tigray. Telecom & electricity currently being restored after repairs; infrastructure works underway & humanitarian relief provided. We will continue apprehending the criminal clique. pic.twitter.com/EkM2szlv7S

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 13, 2020