أمير قطر يلتقي عباس ويبحثان تعزيز العلاقات وتطورات القضية الفلسطينية

عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الاثنين، اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ناقش أبرز تطورات الأوضاع في فلسطين والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح إلى أن استعراض مختلف تطورات القضية الفلسطينية يأتي في أعقاب التطورات الأخيرة وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الأميركية.

ونقل عن مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن زيارة عباس تأتي في إطار زيارات عدة هدفها التشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

كما قال المصدر إن الزيارة تأتي في إطار عودة النشاط الخارجي للرئيس الفلسطيني بعد توقف لأشهر بسبب تفشي وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه زار الأردن ومصر نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن أحدث زيارة رسمية قام بها عباس لقطر كانت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والتقى خلالها أمير البلاد.