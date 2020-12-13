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سياسة|فرنسا

مرحّبا بخطوات التطبيع.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

لودريان: نوافق على كل ما يسهم في التهدئة في هذه المنطقة من العالم (الأناضول)
لودريان: نوافق على كل ما يسهم في التهدئة في هذه المنطقة من العالم (الأناضول)
13/12/2020

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" (Le Figaro) تنشر غدا الاثنين، إن التطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية يمثل "خبرا جيدا"، داعيا إلى "إطلاق مبادرات" لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبرعاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقامت 4 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسودان، ثم المغرب الخميس الماضي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وقال الوزير لودريان في مقابلته التي ستنشر غدا الاثنين "نوافق على كل ما يسهم في التهدئة في هذه المنطقة من العالم، ولا سيما تطبيع العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول".

وأضاف "ينبغي الاستفادة من هذه التهدئة لبدء مرحلة جديدة. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لإطلاق مبادرات"، مذكرا بتمسك فرنسا بـ"استئناف المفاوضات في النزاع في منطقة الشرق الأوسط وضرورة (التوصل) إلى حل الدولتين".

ولفت إلى أنه سيلتقي "قريبا" نظراءه الألماني والأردني والمصري "للنظر في استئناف المباحثات".

 

المصدر : الفرنسية

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