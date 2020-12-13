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للمرة الثانية في أقل من شهر.. قطر توقف طرادا بحرينيا انتهك مياهها الإقليمية

قوات خاصة تابعة للبحرية القطرية (رويترز)
قوات خاصة تابعة للبحرية القطرية (رويترز)
13/12/2020

أوقفت السلطات البحرية القطرية طرّادا بحرينيا انتهك مياهها الإقليمية في منطقة "فشت الديبل"، وهو الخرق الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.

وكشفت وزارة الداخلية القطرية -في تغريدة على تويتر- أمس السبت أن دوريات أمن السواحل والحدود أوقفت الطراد البحريني داخل المياه القطرية بعمق ميل وثلث ميل بحري.

وأوضحت الوزارة أنه كان على متنه 3 بحارة، أحدهم من الجنسية البحرينية، كانوا يصطادون بصورة غير قانونية، حيث اتُخذت الإجراءات اللازمة في حقهم.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الداخلية القطرية أن دوريات أمن السواحل والحدود استوقفت زورقين بحرينيين بعد رصدهما داخل المياه القطرية شمال غرب فشت الديبل دون إخطار مسبق.

وحينها، قالت الوزارة إن الجهات المعنية في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في دولة قطر قامت بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين للحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها سمحت بمغادرة الزورقين البحرينيين.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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