عدّه اختراقا مهما.. وزير الخارجية المغربي: الاعتراف الأميركي لم يكن مقابل التطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على إقليم الصحراء لم يكن مقابل إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وأضاف بوريطة، خلال حديث له مع إذاعة فرنسا الدولية، أن الاعتراف الأميركي يعد اختراقا مهما، كما أنه سيخدم القضية الفلسطينية، حسب تعبيره.

وأكد أن السياسة الخارجية المغربية لم تندرج أبدا في نطاق المساومة، وأنها لم تخضع قط لمنطق الصفقة، مشددا على أن ما حدث كان إعادة تفعيل لآليات العلاقات مع إسرائيل التي شكلت منذ سنوات أداة في خدمة السلام والتقارب.

والخميس الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، واعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء.

ونزاع الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارة الأفريقية والعالم، ويعود إلى عام 1975، إذ تصرّ الرباط على أن الإقليم جزء من أراضيها، وتقبل بمنحه حكما ذاتيا ضمن السيادة المغربية، في حين تصرّ جبهة البوليساريو -التي تدعمها الجزائر- على إقامة استفتاء لتقرير مصير المنطقة، يخيَّر فيه سكانها بين الانفصال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.