البث الحي
سياسة|يمن

تريد البقاء عشرات السنين.. سلطات شبوة تحذر من المشاركة في بناء منشآت للإمارات

سلطات شبوة حذرت المقاولين من القيام بأي أعمال في مناطق عسكرية ونفطية تتمركز فيها قوات إماراتية (الجزيرة)
سلطات شبوة حذرت المقاولين من القيام بأي أعمال في مناطق عسكرية ونفطية تتمركز فيها قوات إماراتية (الجزيرة)
13/12/2020

حذرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة، جنوبي شرقي اليمن، المقاولين من الاشتراك أو القيام بأي أعمال إنشائية داخل معسكر العَلَم ومنشأة بلحاف الغازية، اللذين تتمركز فيهما قوات إماراتية، في حين دعت الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأمهلت السلطة المحلية بشبوة، في بيان صادر عن اللجنة الأمنية، المقاولين الذين يمتلكون معدات إنشائية داخل الموقعيْن 6 أيام لسحبها.

وقالت السلطة المحلية إن الجانب الإماراتي يتصرف كأنه المالك، وإنه بنى منشآت يتضح من خلال تصميمها نيته البقاء لعشرات السنين.

وأضاف البيان أن هذه المباني تخالف المصلحة العليا للوطن، وتلحق ضررا بها، وتتم دون أي تنسيق أو موافقة يمنية.

وجددت السلطة المحلية تحذيرها الجانب الإماراتي والموالين له من استغلال فقر أبناء المحافظة للزج بهم في حروب عبثية وأطماع خبيثة، وفقا للبيان.

وفي تعز، شارك رياضيون ونشطاء يمنيون في وقفة احتجاجية اليوم في مقر النادي الأهلي بمدينة تعز، تنديدا بالقصف الذي تعرض له النادي أمس من قبل الحوثيين، وأدى إلى مقتل لاعب كرة القدم السابق ناصر الريمي ونجله، وإصابة طفلين آخرين.

ورفع المشاركون لافتات تعبر عن استهجانهم لجريمة استهداف النادي بالقصف، وتدعو لمحاسبة المتسببين.

من جهة أخرى، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة أبهيجيت غوها إلى تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وقال غوها، في الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق، إن على الطرفين تجديد التزامهما بالاتفاقية. وينص اتفاق الحديدة على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، وإعادة تشغيل الموانئ في المدينة تحت حماية قوات أمن محلية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

كنز شبوة.. الإمارات وحرب الغاز في جنوب اليمن

يخوض محافظ شبوة الغنية بالنفط والغاز حربا ضد “إمبراطورية صغيرة” أقامتها الإمارات على الساحل اليمني الجنوبي وهي تتجاهل الحكومة، وتدور الصراعات حول مصنع للغاز تديره شركة توتال الفرنسية.

المزيد من سياسة

الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.. رحلة جوية من الرياض إلى مطار دمشق

مطار دمشق الدولي (رويترز-أرشيف)

عودة استهداف الناقلات.. أبرز الهجمات في البحر الأحمر والخليج وبحري العرب وعُمان

الناقلة "بي دبليو راين" التي استهدفت بميناء جدة أثناء إبحارها في مكان غير محدد (الأووربية)

الأزمة المالية للأونروا.. هل هي محاولة للقضاء عليها وتصفية وجودها؟

إضراب لموظفي الأونروا العام الماضي أوقف عمل مؤسسات الوكالة التعليمية والصحية بمخيم البقعة شمال عمان (الجزيرة)

مخاوف من أمطار الشتاء.. الكم على حساب الجودة في مشروعات الطرق بمصر

كثير من الطرق تعرضت لأضرار رغم حداثة الإنشاء (الجزيرة)
الأكثر قراءة

غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا

البني يتحدث لوسائل الإعلام أمام صور ضحايا النظام السوري خلال احتجاج خارج محكمة كوبلنز في 4 يونيو/حزيران الماضي (الفرنسية)

بعد 51 عاما.. الأمن الأميركي يعلن عن حل لغز القاتل المتسلسل "زودياك"

نسخة من نشرة قسم شرطة سان فرانسيسكو لملاحقة "زودياك" ومجموعة من رسائله (مواقع التواصل الاجتماعي)

"اللقاح الصيني في الوطن العربي".. هل حان الوقت للهلع؟

القصة الكاملة لاعتقال صدام حسين.. تعرف على حقيقة مخبئه ورمزيته ولماذا لم يقاوم القوة الأميركية المهاجمة؟

صدام حسين أثناء مثوله أمام محكمة عراقية (رويترز)