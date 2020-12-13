المحكمة العليا في جورجيا رفضت استئنافه.. ترامب لا يريد الحديث عن حضوره تنصيب بايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يريد الحديث الآن عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد مواجهات بين مناصرين لترامب ومناوئين له في العاصمة واشنطن، شهدت تعرض أشخاص للطعن.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بتعرض أشخاص في العاصمة واشنطن للطعن، 4 منهم في حالة حرجة، خلال مواجهات بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ومناوئين له على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة رويترز (Reuters) إن جماعات محافظة، تزعم أن الرئيس المنتخب جو بايدن سرق الانتخابات الأميركية، نظمت احتجاجات في عدة مدن أمس السبت بما في ذلك مظاهرة في واشنطن شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان مع فض الشرطة اشتباكات متفرقة بعد حلول الظلام، في حين تحدثت تقارير إعلامية عن توقيف الشرطة 23 شخصا.

وكان عشرات من جماعة "براود بويز" (Proud Boys) اليمينية قد نظموا مسيرة قرب فندق ترامب في واشنطن، وهم يرتدون ملابس عسكرية ويرددون شعارات تطالب بولاية ثانية لترامب وترفض نتائج الانتخابات.

وأعلنت شرطة ولاية واشنطن إصابة شخص بطلق ناري خلال صدامات بين مؤيدين لترامب ومعارضين له في مدينة أولِيمبيا عاصمة الولاية. وأكدت الشرطة اعتقال مطلق النار، مشيرة إلى أنه لا معلومات لديها بشأن حالة الشخص المصاب.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أن المحكمة العليا في جورجيا رفضت استئنافا للرئيس ترامب يسعى لقلب نتائج الانتخابات.

وكان ترامب قد جدد التعبير عن استيائه من قضاة المحكمة العليا بسبب رفضهم قبول دعوى قضائية رفعها المدعي العام في تكساس للمطالبة بإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات هي بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن.

وقد رفض قاض فدرالي في ولاية ويسكونسن دعوى قضائية طالبت فيها حملة ترامب بإبطال فوز جو بايدن في الولاية.

وطلبت الحملة في الدعوى المرفوضة من القاضي أن يأمر المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بتعيين الناخبين الكبار في المجمع الانتخابي.

وصدر الحكم في الوقت الذي تستمع فيه المحكمة العليا في الولاية إلى استئناف تقدمت به الحملة لإبطال قرار قضائي سابق من محكمة أدنى، قضى أيضا برفض دعوى مماثلة لفريق ترامب.

وكان بايدن فاز على ترامب في ويسكونسن بأكثر من 20 ألف صوت، ووسع الفارق بعد أن طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات.

وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي إن الانتخابات لم تُسرق من الرئيس دونالد ترامب لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن، وإن القرار الأخير للمحكمة العليا يعد دليلا على ذلك. وأكد كاسيدي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز (FOX NEWS) أن الانتخابات انتهت، وأن ترامب اعترف بفوز بايدن حينما أمر بالشروع في إجراءات نقل السلطة.

وقال مراسل الجزيرة ناصر الحسيني من واشنطن إنه من المتوقع أن يجتمع غدا الاثنين المجمع الانتخابي على مستوى كل ولاية في تحرك شكلي لإتمام العملية الانتخابية لتزكية نتائج الانتخابات

استدعاء هانتر بايدن

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (Associated Press) عن مصدر في وزارة العدل الأميركية أن الوزارة أصدرت مذكرة استدعاء بحق هانتر بايدن نجل الرئيس المنتخب بايدن، للمطالبة بوثائق لها علاقة بنحو 20 كيانا، بينها شركة الغاز الأوكرانية بوريسما (Burisma).

ورأت الوكالة أن مذكرة الاستدعاء تظهر الاهتمام الكبير للمدعين بالتحقيق بشأن المعاملات المالية والتجارية الدولية لنجل الرئيس المنتخب.

وكان الفريق الانتقالي لبايدن أعلن الأربعاء، في بيان، أن مكتب المدعي العام الأميركي في ولاية ديلاوير فتح تحقيقا في سجل هانتر الضريبي.