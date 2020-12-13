في أولى حلقاته.. "المتحري" يكشف خفايا وكواليس سيطرة الإمارات على سواحل اليمن

تبث قناة الجزيرة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد، التحقيق الأول من برنامج "المتحري" الذي يقدمه الزميل جمال المليكي، ويتتبع في ملفه الأول "الطريق إلى الساحل" خفايا وكواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

وتمكن التحقيق -الذي اعتمد على وثائق تنشر لأول مرة- من الوصول إلى شخصيات كانت في قلب الحدث وتنتمي لفصائل متعددة.

كما حصل المتحري على أرشيف حصري يكشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالقوات المدعومة إماراتيا، الموجودةِ على طول الشريط الساحلي بين المخا والحديدة.

وتأتي أهميته من كونه يغطي منطقة مهمة وإستراتيجية ليس على مستوى اليمن فحسب، بل على مستوى الإقليم والعالم، حيث تقع بالقرب من طريق التجارة العالمي.

ويتهم وزراء وأحزاب سياسية وقادة قبليين في اليمن الإمارات بالعمل على تقويض السلطة الشرعية وتقسيم البلاد، إضافة إلى إنشاء مليشيات خارج سيطرة الدولة وإقامة سجون سرية واغتيال عشرات المعارضين لسياساتها في اليمن.

كما يتهم اليمنيون الإمارات بالسيطرة على الموانئ وحقول النفط، بالإضافة إلى السيطرة على أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي.

وللعام السادس يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، منذ خريف 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.