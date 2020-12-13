البث الحي
سياسة|جزائر

أصيب بكورونا منذ شهرين.. الرئيس الجزائري يؤكد أنه في طريق التعافي من الفيروس

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أنه سيعود لبلاده بعد تعافيه من فيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أنه سيعود لبلاده بعد تعافيه من فيروس كورونا (مواقع التواصل الاجتماعي)
13/12/2020

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه في طريق التعافي من فيروس كورونا، الذي أصابه قبل نحو الشهرين، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الجزائر قريبا.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نُقل تبون إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال تبون في مقطع فيديو بثه على صفحته بموقع تويتر قبيل الذكرى الأولى لانتخابه، "كما تعلمون منذ ما يقارب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا، واليوم الحمد لله وبفضل الله وعنايته ولطفه وبفضل أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان بدأت في طريق التعافي".

وأضاف تبون الذي بدا نحيلا ومرهقا في الفيديو، بُعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن فأنا أتابع يوميا، إن لم يكن ساعة بساعة، كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أصدر تعليمات للرئاسة.

وتابع "بالنسبة للمسار الذي أعددناه مع بعض في الحملة الانتخابية واليوم مر عام على انتخابي وأشكركم مرة ثانية على ذلك، فقد طلبت من الرئاسة أن يروا مع لجنة تعديل قانون الانتخابات ليكون معدا في أقرب وقت، وأتمنى أن يكون جاهزا خلال 10 إلى 15 يوما لننطلق في العملية التي تأتي بعد تعديل الدستور".

ويعد هذا التسجيل المصور هو أول ظهور للرئيس الجزائري منذ سفره للعلاج في ألمانيا.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة عودته "خلال الأيام المقبلة"، وأن حالته الصحية "في تحسن"، لكنه لم يعد حتى الآن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.. رحلة جوية من الرياض إلى مطار دمشق

مطار دمشق الدولي (رويترز-أرشيف)

عودة استهداف الناقلات.. أبرز الهجمات في البحر الأحمر والخليج وبحري العرب وعُمان

الناقلة "بي دبليو راين" التي استهدفت بميناء جدة أثناء إبحارها في مكان غير محدد (الأووربية)

الأزمة المالية للأونروا.. هل هي محاولة للقضاء عليها وتصفية وجودها؟

إضراب لموظفي الأونروا العام الماضي أوقف عمل مؤسسات الوكالة التعليمية والصحية بمخيم البقعة شمال عمان (الجزيرة)

مخاوف من أمطار الشتاء.. الكم على حساب الجودة في مشروعات الطرق بمصر

كثير من الطرق تعرضت لأضرار رغم حداثة الإنشاء (الجزيرة)
الأكثر قراءة

غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا

البني يتحدث لوسائل الإعلام أمام صور ضحايا النظام السوري خلال احتجاج خارج محكمة كوبلنز في 4 يونيو/حزيران الماضي (الفرنسية)

بعد 51 عاما.. الأمن الأميركي يعلن عن حل لغز القاتل المتسلسل "زودياك"

نسخة من نشرة قسم شرطة سان فرانسيسكو لملاحقة "زودياك" ومجموعة من رسائله (مواقع التواصل الاجتماعي)

"اللقاح الصيني في الوطن العربي".. هل حان الوقت للهلع؟

القصة الكاملة لاعتقال صدام حسين.. تعرف على حقيقة مخبئه ورمزيته ولماذا لم يقاوم القوة الأميركية المهاجمة؟

صدام حسين أثناء مثوله أمام محكمة عراقية (رويترز)