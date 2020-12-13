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سياسة|إثيوبيا

أزمة إنسانية على الحدود.. حملة لنزع السلاح في تيغراي وحمدوك يزور أديس أبابا

الفارون من حرب تيغراي يعانون نقصا في المواد الغذائية والخدمات الصحية (رويترز)
الفارون من حرب تيغراي يعانون نقصا في المواد الغذائية والخدمات الصحية (رويترز)
13/12/2020

أطلقت الحكومة الإثيوبية حملة لنزح السلاح من سكان إقليم تيغراي المضطرب شمالي شرقي البلاد، في وقت وصل فيه رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ظل أزمة إنسانية على حدود البلدين.

وطلبت الإدارة المؤقتة المعينة حديثا في تيغراي من المواطنين تسليم أسلحتهم إلى السلطات بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المسؤول التنفيذي عن الإدارة المؤقتة مولو نيغا، في مؤتمر صحفي، إن أي شخص تثبت حوزته أسلحة نارية بعد يوم الثلاثاء المقبل سيحاسب بموجب القانون.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن مولو قوله إن جميع الأشخاص ممن بحوزتهم أسلحة في منطقة تيغراي يجب أن يسلموها إلى أقرب مركز أمني إليهم.

وأوضح أن السلطات ستجري بحثا وتفتيشا في جميع المنازل بدءا من الأربعاء المقبل في عموم مناطق الإقليم بما فيها عاصمته ميكيلي.

وبيّن الحاكم المؤقت لتيغراي أن حكومة الإقليم شُكلت وستبدأ أعمالها الأحد. وأضاف في بيان صحفي أن الحكومة ستعمل على ضمان إعادة فتح المرافق لخدمة السكان وإعادة الأنشطة اليومية.

كما دعا مولو الموظفين الرسميين إلى العودة لأعمالهم والوفاء بمسؤولياتهم المهنية، معتبرا من لم يعد إلى عمله مستقيلا.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الإقليم، قبل أن تعلن أديس أبابا يوم 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.

حمدوك وصل لأديس أبابا صباح اليوم لبحث عدد من الملفات (الجزيرة)

زيارة وأهداف

يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا اليوم الأحد لتقديم عرض للوساطة في الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، حسبما أفاد مصدر كبير بالحكومة السودانية.

وأضاف المصدر أن حمدوك، الذي يرافقه مسؤولو أمن سودانيون، ينوي أيضا خلال زيارته التي تستغرق يومين عرض مخاوف بلاده من التهديدات لأمنها على الحدود مع إقليم تيغراي.

وكتب حمدوك على حسابه على موقع توتير "وصلت صباح اليوم (الأحد) إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد"، مضيفا "اتطلع لنقاشات بناءة حول القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وللتنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الشقيقين والمنطقة".

وكانت إثيوبيا قد رفضت عروضا سابقة للوساطة في الصراع الدائر على أراضيها منها عرض من الاتحاد الأفريقي.

أزمة إقليم تيغراي اندلعت يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (الفرنسية)

أزمة لجوء

ومنذ بدء الأزمة في إقليم تيغراي، تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان. وبلغ عددهم -وفق الأمم المتحدة- نحو 50 ألف لاجئ، يعيشون حاليا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي الواقع على الحدود مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.

ويعاني الفارون من نقص في المواد الغذائية والخدمات الصحية.

في الأثناء حذر باتريك يوسف المدير الإقليمي لأفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر من العواقب الوخيمة لعدم تقديم المساعدات اللازمة للمستشفيات ومواطني إقليم تيغراي الذين قال إنهم لم يختاروا الحرب.

وتزامن حديث يوسف مع وصول قافلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الصليب الأحمر الإثيوبي، تحمل أدوية ومواد إغاثة إلى إقليم تيغراي، وهي أول مساعدة دولية تصل الإقليم منذ اندلاع الصراع فيه قبل 6 أسابيع.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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