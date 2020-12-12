وقّعها ترامب قبيل منتصف الليل.. الكونغرس الأميركي يقر موازنة استثنائية لتجنب الإغلاق الحكومي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الجمعة على مشروع قانون موازنة لمدة أسبوع واحد، ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب قبيل منتصف الليل لتفادي الإغلاق الحكومي.

ويمدد القانون استمرار التمويل الحكومي إلى منتصف ليل الجمعة المقبل، وهو ما يمنح البيت الأبيض والكونغرس مزيدا من الوقت للعمل على قانون إنفاق شامل يسمح باستمرار كثير من الخدمات الحكومية التي من شأن الإغلاق أن يوقفها.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على هذا القانون يوم الأربعاء الماضي، ولا يزال المشرعون في حاجة إلى الموافقة على حزمة ضخمة، تشمل موازنة العام المالي 2021، وتُبقي عمل الوكالات الحكومية مستمرا حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وتنص الموزانة التي وافق عليها الكونغرس على فرض قيود على مساعي ترامب لسحب القوات الأميركية من ألمانيا وأفغانستان وكوريا الجنوبية.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القانون بسبب عدم تضمن الموازنة بندا يلغي المادة 230، التي تمثل حماية لشركات التواصل الاجتماعي من الملاحقة القضائية، غير أن عدد الأصوات التي حصل عليها القانون بلغ حدا لا يسمح معه للرئيس باستخدام الفيتو.

وكان آخر إغلاق للحكومة قد حدث في ديسمبر/كانون الأول 2018 لمدة 35 يوما، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما رفض ترامب التوقيع على ميزانية لم تتضمن أموالا لبناء جدار عازل على الحدود الأميركية مع المكسيك.

وفي غياب تشريع التمويل الاتحادي تواجه بعض الأنشطة الحكومية، ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية، إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون لاعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر/أيلول 2021.

وإذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 من الشهر الجاري، فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق حكومي.