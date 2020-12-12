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سياسة

وزير ألماني ينتقد إلغاء حظر ترحيل اللاجئين السوريين ويصف القرار بالشعبوي

12/12/2020

انتقد وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بوريس بستوريوس انتهاء العمل بقرار وقف الترحيل الخاص باللاجئين السوريين إلى بلدهم نهاية العام الجاري، والذي يعد تراجعا عن سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين التي تبنتها برلين عام 2015.

واعتبر بستوريوس الخطوة جزءا من السياسة الشعبوية يمارسها وزراء داخلية الولايات الألمانية المنتمون للاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، وشريكه الأصغر الحزب البافاري المسيحي.

وتأتي انتقادات وزير داخلية ولاية ساكسونيا على خلفية إلغاء لائحة الحظر العام على ترحيل اللاجئين السوريين، الذي كان ساريا منذ عام 2012 بعد إخفاق وزراء الداخلية الألمان في الاتفاق على تمديدها.

وخلص اجتماع بين وزير الداخلية الفدرالي هورست زيهوفر ووزراء الداخلية في الولايات الألمانية الـ16، إلى إلغاء الحظر العام على ترحيل السوريين، وهو ما يزيل الموانع القانونية للبدء في دراسة حالات الترحيل والإبعاد.

وبينما أيدت الولايات التي يحكمها حزب ميركل استئناف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم وفق شروط معينة، اعتبرت الولايات التي يحكمها الاشتراكيون أن خطة الوزير زيهوفر تشكل "انجرافا شعبويا".

ويشكل عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا انتصارا للجناح المتشدد في الاتحاد المسيحي الديمقراطي، ويمكّن الولايات المحافظة من بدء دراسة حالات فردية "قد تعرض أمن ألمانيا للخطر" وإبعادها إلى سوريا على غرار ترحيل لاجئين أفغان إلى بلدهم.

المصدر : الجزيرة

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