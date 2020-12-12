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سياسة|تركيا

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)
الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)
12/12/2020
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آخر تحديث
12/12/2020
(مكة المكرمة) 10:06 PM

توفي صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة الزميل الصحفي عمر خشرم عن عمر ناهز 57 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد عزّت كل من الرئاسة التركية ووزير الصحة التركي ونائب الرئيس الأذربيجاني شبكة الجزيرة بوفاة خشرم.

وللزميل عمر خشرم تاريخ طويل في العمل الصحفي، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاما بين التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة.

والتحق الفقيد بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004، وشارك في تغطيات ميدانية كثيرة؛ بينها تغطيات لحروب ونزاعات في سوريا وليبيا وأذربيجان ومناطق مختلفة أخرى، وأصيب إصابة مباشرة بشظية استقرت في إحدى رئتيه أثناء تغطية الثورة السورية في مدينة حلب عام 2012.

والزميل عمر خشرم من أصل فلسطيني من قضاء الخليل، وولد ونشأ في الأردن، وانتقل للدراسة في تركيا في العشرينيات من عمره، وبقي فيها حتى وفاته.

وكانت آخر تدوينة نشرها الراحل عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء الماضي، أعلن فيها وجوده في الحجر الصحي للعلاج من الفيروس.

وعبر حساباتهم على تويتر، تناوب زملاء خشرم على نعيه، مشيدين بسجله الحافل بالتغطيات الإعلامية، لا سيما أثناء الأزمة السورية.

 

 

يشار إلى أن الراحل حصد العديد من الجوائز والتكريم لمسيرته المهنية الحافلة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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