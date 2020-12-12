متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

توفي صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة الزميل الصحفي عمر خشرم عن عمر ناهز 57 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد عزّت كل من الرئاسة التركية ووزير الصحة التركي ونائب الرئيس الأذربيجاني شبكة الجزيرة بوفاة خشرم.

وللزميل عمر خشرم تاريخ طويل في العمل الصحفي، حيث امتدت مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاما بين التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة.

والتحق الفقيد بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004، وشارك في تغطيات ميدانية كثيرة؛ بينها تغطيات لحروب ونزاعات في سوريا وليبيا وأذربيجان ومناطق مختلفة أخرى، وأصيب إصابة مباشرة بشظية استقرت في إحدى رئتيه أثناء تغطية الثورة السورية في مدينة حلب عام 2012.

والزميل عمر خشرم من أصل فلسطيني من قضاء الخليل، وولد ونشأ في الأردن، وانتقل للدراسة في تركيا في العشرينيات من عمره، وبقي فيها حتى وفاته.

وكانت آخر تدوينة نشرها الراحل عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء الماضي، أعلن فيها وجوده في الحجر الصحي للعلاج من الفيروس.

وعبر حساباتهم على تويتر، تناوب زملاء خشرم على نعيه، مشيدين بسجله الحافل بالتغطيات الإعلامية، لا سيما أثناء الأزمة السورية.

عمر الذي فرحت لفرحه عندما زف ابنته

وعمر الذي فرحت لتغلبه على إصابته أثناء تغطيتنا الحرب بسوريا

وعمر الذي فرحت كلما زرناه او زارنا،

عمر الذي أفرح بصوته وصورته كلما شاركني نشرة اخبار،

عمر أبكيه اليوم بعدما رحل باكرا تاركا وراءه ذكريات أبتسم كلما تذكرتها ثم أبكي.

رحمك الله وصبّرنا pic.twitter.com/KDaDiX8MLd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 12, 2020

إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون..لم تقتله إصابة الحروب و قتله كورونا..الرجل الطيب و الزميل العزيز مراسل الجزيرة في أنقرة #عمر_خشرم في ذمة الله..المرة الوحيدة التي تحدثنا فيها خارج إطار العمل طلب مساعدة آخرين لا تربطه بهم أي علاقة..و بذل في ذلك جهداً كبيراً..الله يرحمه و يحسن مثواه pic.twitter.com/uiyGuZuVQ0 — عثمان آي فرح (@ayfaraho) December 12, 2020

عرفناه شجاعا في ميادين التغطية.. هكذا احتفل بعيد ميلاده الأخير، وقبلها نجا من رصاصة أصابته خلال تغطيته في سوريا قبل سنوات.

عمر بطل المهنة.. سنفتقدك pic.twitter.com/dLmnT8sm9x — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) December 12, 2020

يشار إلى أن الراحل حصد العديد من الجوائز والتكريم لمسيرته المهنية الحافلة.