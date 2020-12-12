البث الحي
سياسة|فرنسا

للسبت الثالث.. مظاهرات في فرنسا ضد قانون الأمن الشامل والحكومة تحاول عزل بلاك بلوك

مظاهرات في باريس ضد قانون الأمن الشامل للسبت الثالث على التوالي (الأناضول)
مظاهرات في باريس ضد قانون الأمن الشامل للسبت الثالث على التوالي (الأناضول)
12/12/2020
|
آخر تحديث
12/12/2020
(مكة المكرمة) 07:41 PM

تجددت المظاهرات اليوم للسبت الثالث على التوالي في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون الأمن الشامل، في حين عززت السلطات من إجراءاتها الأمنية خشية نشوب أعمال عنف.

وقال مراسل الجزيرة من باريس حافظ مريبح إن التجمعات في عدد من المدن مثل ليون وليل وبوردو لا تزال هادئة، في وقت انطلقت فيه مظاهرة وسط باريس متجهة نحو ساحة الجمهورية.

وأضاف المراسل أن هناك مخاوف من الشرطة وأصحاب المحلات بأن تتحوّل المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب، مما اضطر الحكومة إلى إرسال تعزيزات أمنية لمرافقة تلك المظاهرات.

وذكر المراسل أن المتظاهرين نوعان، فهناك متظاهرون ضد القانون جاؤوا لإيصال صوتهم، وهناك متظاهرون تصفهم الدولة بالعابثين أو من يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات معروفة بانتمائهم إلى بلاك بلوك (Black Bloc)، وقد حاولت الشرطة التصدي لهم منذ بداية المظاهرة وعزلهم عن باقي المتظاهرين، وهو ما يفسر حدوث بعض المناوشات.

وأشار المراسل إلى أن المظاهرات تعارض قانون الأمن الشامل وكذلك التعديل الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديمه للبرلمان لتعزيز قيم الجمهورية كما سمته الحكومة، بعدما كان يدعى في السابق قانون محاربة الانفصالية الذي يستهدف ما يقال إنه تطرف إسلامي.

والأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة نحو 30 محتجا بعد أعمال عنف ومواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع القانون، كما خرجت مسيرات في مدن أخرى.

واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في حين حاول المحتجون الرد بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.

وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، وقال إنه ستعاد صياغته، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.

وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم.

وأوضحت صحيفة "لوموند" (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل حتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

وزير الداخلية قال إن بعضهم "بلطجية يخربون الجمهورية".. صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على قانون "الأمن الشامل"

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن من سماهم “البلطجية يخربون الجمهورية”. وذلك على خلفية صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، خلال احتجاجات في العاصمة باريس ومدن أخرى ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”.

أحدهما يقوي عضد الشرطة والثاني "يضيق" على المسلمين والأقليات.. انتقاد أممي لتشريع فرنسي والسيسي يشيد وباريس تطمئن

أعربت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء التأثير السلبي لمشروع قانون “الأمن الشامل” في فرنسا على المنحدرين من أصول أفريقية والأقليات الأخرى والمسلمين.

المزيد من سياسة

في ظل تعتيم رسمي.. مقتل قائد عمليات كتيبة الدفاع الجوي المصرية بسيناء

منذ 7 سنوات تخوض قوات الأمن المصرية صراعا مع الجماعات المسلحة في سيناء (الجزيرة)

ماذا يخبئ لمن خذلوه؟.. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف عن "طلبات غريبة" لترامب في أيام حكمه الأخيرة

ترامب قد يفاجئ مسؤولين كبارا في إدارته قبل مغادرته البيت الأبيض (رويترز)

بالفيديو.. إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس "وجبة السبت المبارك"

زوار من الإمارات والبحرين يشاركون بعض الاسرائيليين في طقوس وجبة يوم السبت (مواقع التواصل)

أقرّ بتفوقها.. وزير الدفاع البريطاني يوضح مزايا الطائرات المسيرة التركية في المعارك

المسيّرات التركية كان لها دور كبير في قلب موازين القوى في عدد من مناطق الصراع (الأناضول)
الأكثر قراءة

المحكمة العليا أجهضت آخر آماله.. ترامب يتمسك برفض نتائج الانتخابات وأنصاره بالشوارع دعما له

مناصرو الرئيس الأميركي ترامب في العاصمة واشنطن خلال مظاهرة دعت إليها حركة "براود بويز" اليمينية (الأناضول)

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)

3 علامات في العين تدل على إصابتك بكورونا

شاهد.. ريال مدريد يهزم المتصدر أتلتيكو وراموس يسجل رقما قياسيا جديدا

كاسيميرو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مع زميليه (رويترز)