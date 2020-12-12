كورونا.. أميركا تعتمد لقاح فايزر وتبدأ التطعيم خلال 24 ساعة والإصابات تتجاوز 70 مليون حالة عالميا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر المضاد لكورونا، مؤكدا أنه سيكون مجانيا لجميع الأميركيين، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم 70 مليونا.

وقال ترامب في فيديو نشره على تويتر إن الولايات المتحدة حققت معجزة طبية، واصفا التوصل إلى اللقاح بأنه واحد من أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ.

وكشف الرئيس الأميركي أن الجرعة الأولى من اللقاح سيتم إعطاؤها خلال 24 ساعة، وأن حكام الولايات سيقررون من يستفيدون أولا من هذا اللقاح.

وأضاف أن اللقاح سينقذ ملايين الأرواح ويضع حدا نهائيا للجائحة. وطمأن الأميركيين بأن اللقاح آمن وأن الخبراء درسوا نتائج التجارب وجاءت موافقة لمعايير السلامة.

وكان وزير الصحة الأميركي أليكس عازار أعلن الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ الاثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) المضاد لكوفيد-19.

موافقة

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

ويمهد التصريح بالاستخدام الطارئ الطريق لبدء برنامج للتطعيم الجماعي في الولايات المتحدة، والذي سيستهدف أولا العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان في بيان "تصريح إدارة الغذاء والدواء بالاستخدام الطارئ للقاح الأول لفيروس كوفيد-19، هو علامة بارزة في مكافحة هذا الوباء المدمر الذي أثر على العديد من العائلات في الولايات المتحدة وحول العالم".

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكبر، وتبلغ نسبة فعاليته 95%، وفقا لتجربة شركة فايزر.

وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن بلاده بحاجة إلى زعامة رئاسية لمواجهة التداعيات المستمرة للوباء، لافتا إلى تسجيل 3 آلاف وفاة بسبب الفيروس في يوم واحد خلال هذا الأسبوع.

200 مليون من لقاح مودرنا

في غضون ذلك، أعلنت شركة مودرنا (Moderna) لتصنيع الأدوية واللقاحات، أن حكومة الولايات المتحدة اشترت 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتبلغ الكمية التي اشترتها، 200 مليون جرعة، إلى حد الآن، هذا فضلا عن 100 مليون جرعة اشترتها أيضا من اللقاح الذي طوّره تحالف "فايزر-بيونتك".

وقالت شركة مودرنا في بيان، إنها ستقوم بتسليم 20 مليون جرعة نهاية الشهر الجاري، ضمن الدفعة الأولى من عملية التطعيم، و80 مليونا خلال الربع الأول من العام المقبل.

كما ذكرت الشركة أنها بصدد تصنيع حوالي 400 مليون جرعة، لعدد من الدول التي أبرمت عقودا معها، من بينها قطر وكندا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن 100 مليون جرعة تكفي لتطعيم 50 مليون شخص حيث يجب إعطاء اللقاح في جرعتين على مرحلتين لكل شخص.

وتأمل الولايات المتحدة في تطعيم 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول فبراير/شباط المقبل، وجميع السكان بحلول يونيو/حزيران المقبل.

70 مليون مصاب

وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم 70 مليونا، حسبما أفادت بيانات جمعها باحثون أميركيون.

وتوفي نحو 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة مضاعفات الفيروس، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز والتي نشرت مساء الجمعة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بسبب وجود حالات لم يتم اكتشافها.

وأظهرت البيانات أنه في الولايات المتحدة، التي لديها أكبر عدد من الوفيات والإصابات، توفي ما يقرب من 300 ألف شخص، وأصيب أكثر من 15.7 مليون شخص بالمرض.

وسجلت الهند والبرازيل ثاني وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة، حيث سجلت الهند حوالي 9.8 ملايين إصابة بينما سجلت البرازيل 6.8 ملايين إصابة.

وتجاوزت البرازيل الجمعة عتبة 180 ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب التقرير الأخير لوزارة الصحة الذي أشار إلى تسجيل 646 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

إصابات وإجراءات جديدة

سجل الأردن خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في معدل الإصابات بفيروس كورونا. كما سُجلت عشرات الوفيات لأطباء وممرضين أصيبوا بالفيروس خلال عملهم.

وتقول وزارة الصحة الأردنية إنها تسعى لتوفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية في المستشفيات، في حين تطالب النقابات الطبية بزيادة الكوادر لتخفيف الضغط عليها في مواجهة الجائحة.

وفي كوريا الجنوبية، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ تأكيد أول حالة في يناير/كانون الثاني.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم الجمعة، إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

من جهة أخرى، دعت منظمة الصحة العالمية إلى مضاعفة اليقظة خلال فترة أعياد نهاية العام، بينما ارتفع عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 بنسبة 60% خلال الأسابيع الستة الماضية.