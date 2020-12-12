في ظل تعتيم رسمي.. مقتل قائد عمليات كتيبة الدفاع الجوي المصرية بسيناء

أفادت مصادر محلية في سيناء بمقتل قائد عمليات كتيبة الدفاع الجوي المصري في مطار العريش العسكري، برصاص قناصة جنوبي العريش.

وأوضح محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد، أن الضابط المقتول يدعى محمود رضا، وهو برتبة رائد.

وأضاف فايد أنه في ظل التعتيم الإعلامي الشديد على ما يحدث في سيناء من قبل السلطات المصرية، هناك روايات تتحدث عن مقتله في عربة مدرعة كان يستقلها، ورواية أخرى تتحدث عن عملية قنص له وهو داخل الكتيبة.

وأشار إلى أنه لا توجد رواية رسمية حتى الآن، بينما تطالب قوى سياسية بعدم الاعتماد على الحلول الأمنية فقط، ومحاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء هذه العمليات، سواء بسبب تقصيرهم في عدم التأمين الكافي للقوات المصرية في سيناء، أو بإغلاق منطقة سيناء بالكامل ومنع التغطية الصحفية والإعلامية.

ومنذ 7 سنوات، تخوض قوات الأمن المصرية -سواء الجيش أو الشرطة- صراعا مع الجماعات المسلحة في المنطقة.

وأصدر المتحدث باسم قوات الجيش المصري قبل يومين، بيانا ذكر فيه حصيلة عمليات الجيش في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كاشفا عن مقتل 40 ممن أسماهم "التكفيريين"، وعن مداهمة كثير من "الأوكار" وتدمير ومصادرة المئات من العربات والأسلحة، كما اعترف بمقتل 7 من الضباط وأفراد الجيش المصري.