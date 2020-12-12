أقرّ بتفوقها.. وزير الدفاع البريطاني يوضح مزايا الطائرات المسيرة التركية في المعارك

أبدى وزير الدفاع البريطاني بن والاس إعجابه بالطائرات المسيّرة التركية ومدى فعاليتها على الأرض، مقرًّا في الوقت نفسه بابتكار أنقرة في مجال الدفاع رغم التضييق عليها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عن إصلاح الدفاع، نشرها الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، الجمعة.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن العديد من الدول الغربية لم تحظ بالريادة في مجال تحديث الدفاع في حين أنها تراقب الآخرين يفعلون ذلك.

وقال "خذوا على سبيل المثال الطائرة التركية المسيرة "بيرقدار تي بي2″ (BayraktarTB2)، لقد كان استخدامها في سوريا وليبيا وأماكن أخرى مسؤولا عن دمار المئات من العربات المدرعة وحتى أنظمة الدفاع الجوية".

وزير الدفاع البريطاني أقرّ بأن تركيا نجحت في الابتكار الدفاعي رغم التضييق عليها (رويترز)

وتابع الوزير "جذور تلك الطائرات المسيرة ناشئة من الابتكار التركي".

وأضاف أن الأتراك "ابتكروا وفعلوا ما اعتدنا فعله رغم منعهم من الوصول إلى برامج أجنبية".

سرّ التفوق

وأوضح والاس أن طائرات بيرقدار والذخائر التي تحملها "تجمع بين القدرات التقنية والقدرة على تحمل التكاليف، مما يعني أن قادتها يمكنهم تحمل بعض الاستنزاف أثناء تقديم تحديات حقيقية للعدو".

وليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها الوزير البريطاني بالطائرات التركية المسيرة.

​​​​​​​ففي يوليو/تموز الماضي قال والاس إن استخدام تركيا لطائراتها المحلية المسيّرة عن بعد غيّر "قواعد اللعبة" في ليبيا وسوريا.

المدير الفني لشركة بايكار التركية سلجوق بيرقدار يعلن أن المُسيرة "#بيرقدار TB2"، تجاوزت 270 ألف ساعة تحليقاً في الأجواء pic.twitter.com/B7BOx2eK3h — الصناعات العسكرية🇹🇷✊ (@turkiyeind) December 10, 2020

وأضاف والاس في كلمة خلال مؤتمر للقوات الجوية والفضائية، أنه يجب على بريطانيا أخذ الدروس والعبر من الدول الأخرى، في إشارة إلى تركيا.

​​​​​​​ولفت إلى أن هذه المسيرات قامت بجمع المعلومات الاستخباراتية، وأداء مهام المراقبة، واستهداف خطوط الجبهة والإمداد والقواعد اللوجستية.

أدوار استثنائية

وبرز دور المسيرات التركية خلال المدة الماضية في عدد من ساحات المعارك، وكان آخرها في إقليم قره باغ حيث ساندت القوات الأذربيجانية على الأرض، ومكنتها من هزيمة كبيرة للقوات الأرمينية التي اعترفت أن المسيرات كان لها دور كبير في تكبيدها خسائر فادحة في المعارك.

استعراض طائرات مسيَّرة تركية من طراز "بيرقدار" ضمن الأسلحة التي شاركت في حرب تحرير قره باغ خلال احتفالات النصر في العاصمة الأذربيجانية باكو pic.twitter.com/LPAAOlT9K8 — TRT عربي (@TRTArabi) December 10, 2020

وبمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف نظمت باكو، الخميس، عرضا عسكريا كبيرا في ساحة "آزادلقْ (الحرية)"، احتفالًا بتحرير إقليم قره باغ من القوات الأرمينية.

وتم خلال العرض استعراض المسيرات التركية "بيرقدار TB2" التي قال الرئيس علييف إنها أدت "دورا استثنائيا" في تحقيق جيش بلاده النصر في قره باغ.

مزايا فريدة

وتعد طائرات بيرقدار من أفضل الطائرات التكتيكية المسيرة على مستوى العالم، وتسهم بشكل كبير في تزويد قوات حرس الحدود التركي بالمعلومات الفورية اللازمة.

وكذلك تعد طائرات بيرقدار العين الساهرة للأجهزة الأمنية التركية، خاصة في المناطق الحدودية.

ويستخدم الجيش التركي هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بشكل مكثف أكثر من الأميركيين، وعلى شكل أساطيل.

وتوفر "بيرقدار تي بي 2" ميزات عديدة في وقت واحد، فهي لا تخطئ الهدف، ورخيصة السعر وفتاكة، وتبلغ تكلفتها 6 ملايين دولار فقط، وفق الشركة المصنعة.

وكشفت شركة بايكر المنتجة لطائرات بيرقدار المسيرة خلال العام الحالي عن طرازها الجديد "أقينجي" (Akıncı)، وهي أول طائرة هجومية بلا طيار محلية الصنع في تركيا، ذات قدرات تكنولوجية عالية.