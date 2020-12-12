بينهم مجموعة بن لادن.. محكمة سعودية تبرئ 13 متهما في قضية سقوط الرافعة بالحرم المكي

قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ببراءة 13 متهما، بينهم مجموعة بن لادن للمقاولات، في قضية سقوط رافعة ضخمة بالحرم المكي بسبب عاصفة مفاجئة عام 2015.

واستندت المحكمة إلى أن نشرات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بيوم الحادثة واليوم السابق له لم تتضمن أي تحذير من وقوع إعصار أو عاصفة تستدعي اتخاذ إجراءاتٍ احترازية.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، سقطت رافعة داخل الحرم المكي، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص من جنسيات أبرزها إيرانية وتركية وأفغانية ومصرية وباكستانية وإصابة نحو 250 آخرين، ووقعت تلك الحادثة قبيل انطلاق موسم الحج.

وحينها شكلت السلطات لجنة تحقيق في الحادثة، وأرجعت سقوط الرافعة على جزء من المسعى بالمسجد الحرام والطواف إلى الرياح القوية والأمطار الغزيرة. وأفضت التحقيقات لاحقا إلى أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة ومخالفة لقواعد التشغيل.

وبناء على ذلك، تقرر إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة ومنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى انتهاء التحقيقات، كما قررت السلطات منح تعويضات لذوي القتلى وللمصابين.