البث الحي
سياسة|إسرائيل

بالفيديو.. إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس "وجبة السبت المبارك"

زوار من الإمارات والبحرين يشاركون بعض الاسرائيليين في طقوس وجبة يوم السبت (مواقع التواصل)
زوار من الإمارات والبحرين يشاركون بعض الاسرائيليين في طقوس وجبة يوم السبت (مواقع التواصل)
12/12/2020

نشرت حسابات تابعة للخارجية الإسرائيلية مقاطع مصورة تظهر مشاركة شخصيات إماراتية وبحرينية لعائلات إسرائيلية بما يسمى "وجبة السبت".

وأظهر حساب يدعى "شراكة" لعرض الأنشطة المشتركة لشعوب الخليج مع الإسرائيليين، مقطعًا مصورًا من القدس المحتلة لمشاركة إماراتيين وبحرينيين للإسرائيليين في طقوسهم الدينية يوم السبت، مضيفًا "سلام بين الشعوب".

وكتب حساب "إسرائيل بالعربية" "زوار من الإمارات والبحرين يشاركون بعض الإسرائيليين في طقوس وجبة يوم السبت المبارك في العقيدة اليهودية، وسط سعادة واهتمام المشاركين بهذه المناسبة"، مضيفًا "ما أجمل السلام".

وينفذ السائحون القادمون من الإمارات والبحرين إلى الأراضي المحتلة أنشطة تطبيعية تشمل زيارة المقدسات الدينية بحماية إسرائيلية، وزيارة العائلات والبيوت اليهودية في القدس المحتلة.

يشار إلى أنه في 13 أغسطس/آب الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام وصفه بالتاريخي.

وقال ترامب -في كلمة- إن إسرائيل والإمارات ستطبعان علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل، وستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية، وستبدآن تعاونا في شتى المجالات. ورأى ترامب أن الاتفاق أهم إنجاز منذ ربع قرن.

وعقب هذه الخطوة أعلنت البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي تم تنظيم احتفال في البيت الأبيض بتطبيع العلاقات بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

حول هذه القصة

الإمارات وإسرائيل.. مجموعة أبو ظبي للإعلام ومكتب أبو ظبي للاستثمار ينضمان لمسار التطبيع

أعلنت مجموعة أبو ظبي للإعلام وقناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المحتوى، وتوفير تغطية إخبارية متبادلة لطواقم المؤسستين، كما أكد مكتب أبو ظبي للاستثمار أنه سيفتح مكتبا بإسرائيل.

رغم التنديد بالتطبيع.. مقال في ناشونال إنترست يتحدث عن "مزايا" الاتفاق المغربي الإسرائيلي

يقول الإعلامي أحمد الشرعي إنه بوصفه مواطنا مغربيا عمل لسنوات للتقريب بين اليهود والمسلمين، شعر “بالفخر والامتنان” بعد إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل، رغم تنديد كثير من المغاربة بالتطبيع.

تطبيع فني ورياضي أثار جدلا في المنصات.. جديد الإمارات في الهرولة نحو إسرائيل

لا تكاد تهدأ أخبار التطبيع والتفاعل معه عبر المنصات حتى تظهر أخبار جديدة كان آخرَها تعاون فني إماراتي إسرائيلي سيعرض قريبا ويتمثل في أغنية مشتركة بين الفنان الإماراتي محمد الشحي والإسرائيلي دودو تاسا.

وزير خارجية إسرائيل: بعد تطبيع دول خليجية لم يبق أمام الفلسطينيين سوى التفاوض غير المشروط

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الفلسطينيين إلى الدخول في مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، معتبرا أن الصراع العربي الإسرائيلي آخذ في التلاشي بعد تطبيع دول خليجية وعربية علاقاتها مع إسرائيل.

المزيد من سياسة

في ظل تعتيم رسمي.. مقتل قائد عمليات كتيبة الدفاع الجوي المصرية بسيناء

منذ 7 سنوات تخوض قوات الأمن المصرية صراعا مع الجماعات المسلحة في سيناء (الجزيرة)

ماذا يخبئ لمن خذلوه؟.. مسؤول بالبيت الأبيض يكشف عن "طلبات غريبة" لترامب في أيام حكمه الأخيرة

ترامب قد يفاجئ مسؤولين كبارا في إدارته قبل مغادرته البيت الأبيض (رويترز)

أقرّ بتفوقها.. وزير الدفاع البريطاني يوضح مزايا الطائرات المسيرة التركية في المعارك

المسيّرات التركية كان لها دور كبير في قلب موازين القوى في عدد من مناطق الصراع (الأناضول)

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة الزميل عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا

الفقيد خشرم التحق بالعمل في قناة الجزيرة عام 2004 وشارك في تغطيات ميدانية عديدة ومهمة (مواقع التوصل)
الأكثر قراءة

المحكمة العليا أجهضت آخر آماله.. ترامب يتمسك برفض نتائج الانتخابات وأنصاره بالشوارع دعما له

مناصرو الرئيس الأميركي ترامب في العاصمة واشنطن خلال مظاهرة دعت إليها حركة "براود بويز" اليمينية (الأناضول)

3 علامات في العين تدل على إصابتك بكورونا

شاهد.. ريال مدريد يهزم المتصدر أتلتيكو ويشعل المنافسة على صدارة الليغا

كاسيميرو (يمين) يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو مع زميليه (رويترز)

ميدل إيست آي: لماذا عادت تركيا إلى القوقاز بعد 100 عام؟

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف النار في قره باغ، ما اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)