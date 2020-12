بالفيديو.. إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس "وجبة السبت المبارك"

نشرت حسابات تابعة للخارجية الإسرائيلية مقاطع مصورة تظهر مشاركة شخصيات إماراتية وبحرينية لعائلات إسرائيلية بما يسمى "وجبة السبت".

وأظهر حساب يدعى "شراكة" لعرض الأنشطة المشتركة لشعوب الخليج مع الإسرائيليين، مقطعًا مصورًا من القدس المحتلة لمشاركة إماراتيين وبحرينيين للإسرائيليين في طقوسهم الدينية يوم السبت، مضيفًا "سلام بين الشعوب".

اسرائيليون اماراتيون وبحرينيون معاً

يؤدون طقوس وجبة الشبات (السبت ) قي القدس – سلام بين الشعوب.🇦🇪🇮🇱🇧🇭🕊

Israelis, Emiratis, and Bahrainis together in a Shabbat Dinner in Jerusalem pic.twitter.com/xRoJGOtszP

— Sharaka – شراكة (@sharakango) December 11, 2020