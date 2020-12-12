بالفيديو.. إماراتيون وبحرينيون يشاركون الإسرائيليين طقوس "وجبة السبت المبارك"

نشرت حسابات تابعة للخارجية الإسرائيلية مقاطع مصورة تظهر مشاركة شخصيات إماراتية وبحرينية لعائلات إسرائيلية بما يسمى "وجبة السبت".

وأظهر حساب يدعى "شراكة" لعرض الأنشطة المشتركة لشعوب الخليج مع الإسرائيليين، مقطعًا مصورًا من القدس المحتلة لمشاركة إماراتيين وبحرينيين للإسرائيليين في طقوسهم الدينية يوم السبت، مضيفًا "سلام بين الشعوب".

اسرائيليون اماراتيون وبحرينيون معاً

يؤدون طقوس وجبة الشبات (السبت ) قي القدس – سلام بين الشعوب.🇦🇪🇮🇱🇧🇭🕊 Israelis, Emiratis, and Bahrainis together in a Shabbat Dinner in Jerusalem pic.twitter.com/xRoJGOtszP — Sharaka – شراكة (@sharakango) December 11, 2020

وكتب حساب "إسرائيل بالعربية" "زوار من الإمارات والبحرين يشاركون بعض الإسرائيليين في طقوس وجبة يوم السبت المبارك في العقيدة اليهودية، وسط سعادة واهتمام المشاركين بهذه المناسبة"، مضيفًا "ما أجمل السلام".

هكذا استقبل واحتفل ناشطون اسرائيليون اماراتيون وبحرينيون وجبة الشبات ( السبت ) التقليدية يوم امس، ما اجمل السلام @sharakango 🕊🇮🇱🇧🇭🇦🇪 pic.twitter.com/PJDwyAT4cZ — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 12, 2020

وينفذ السائحون القادمون من الإمارات والبحرين إلى الأراضي المحتلة أنشطة تطبيعية تشمل زيارة المقدسات الدينية بحماية إسرائيلية، وزيارة العائلات والبيوت اليهودية في القدس المحتلة.

يشار إلى أنه في 13 أغسطس/آب الماضي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام وصفه بالتاريخي.

وقال ترامب -في كلمة- إن إسرائيل والإمارات ستطبعان علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل، وستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية، وستبدآن تعاونا في شتى المجالات. ورأى ترامب أن الاتفاق أهم إنجاز منذ ربع قرن.

وعقب هذه الخطوة أعلنت البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي تم تنظيم احتفال في البيت الأبيض بتطبيع العلاقات بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل.