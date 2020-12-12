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بينها 100 ألف خرطوشة ومتفجرات.. الشرطة النمساوية تضبط أسلحة متجهة إلى مليشيا متطرفة بألمانيا

عناصر من الشرطة النمساوية خلال تصديهم لهجوم بالأسلحة وسط فيينا الشهر الماضي (رويترز)
عناصر من الشرطة النمساوية خلال تصديهم لهجوم بالأسلحة وسط فيينا الشهر الماضي (رويترز)
12/12/2020

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم السبت، أن الشرطة ضبطت الأسبوع الماضي عشرات الأسلحة و100 ألف خرطوشة من الذخيرة التي كان الغرض منها جزئيا بناء مليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا.

وتم القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم في النمسا بينهم رجل كان معروفا بالفعل للسلطات بسبب أنشطته اليمينية المتطرفة.

وقال نيهامر -في مؤتمر صحفي في فيينا- إن أحد المشتبه بهم كشف للمحققين عن الغرض من هذه الأسلحة.

ووجدت الشرطة أيضا 76 سلاحًا آليًا وشبه آلي و14 مسدسًا وأكثر من 100 ألف خرطوشة لأعيرة مختلفة، بالإضافة إلى 6 قنابل يدوية وأنواع مختلفة من المتفجرات.

وألقي القبض على شخصين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، حسب ما قاله المحقق الرئيسي ميشائيل ميمرا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أن التحقيقات أيضا جارية في ولاية وستفاليا شمال الراين.

وجرى الكشف عن الأسلحة في إطار عملية ضد تهريب المخدرات من ألمانيا إلى النمسا المجاورة، حسب ميمرا.

وكانت الشرطة النمساوية شددت إجراءاتها الأمنية، وشنّت حملات دهم وتفتيش واعتقالات واسعة على خلفية هجوم غير مسبوق شهدته العاصمة فيينا مطلع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص.

واستهدف الهجوم الذي نفّذه عدد من المسلحين 6 أماكن وسط فيينا بشكل متزامن، وأعلنت الشرطة آنذاك مقتل أحد المهاجمين واعتقال آخر في حين لاذ الباقون بالفرار.

وألقى وزير الداخلية النمساوي وقتئذ بالمسؤولية عن الهجوم على متعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن يعلن التنظيم مسؤوليته عنه بالفعل.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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