بعد خسارته دعوى لإبطال الانتخابات في 4 ولايات.. ترامب: المحكمة العليا خذلتنا ومعركتنا مستمرة

عبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن خيبة أمله في قرار المحكمة العليا الذي أسقط دعوى رفعها الجمهوريون لإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات، وتعهد بمواصلة معاركه القانونية لقلب هزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن إلى نصر على الرغم من الانتكاسة الجديدة التي تعرض لها.

وفي سلسلة تغريدات نشرها مساء أمس الجمعة على تويتر ، كتب ترامب أن "المحكمة العليا خذلتنا حقا"، معتبرا أنها افتدقت للشجاعة حين رفضت الدعوى التي رفعها المدعي العام الجمهوري في تكساس بالوكالة عن الولاية لإبطال النتائج في ولايات بنسلفانيا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن، وجميعها فاز فيها بايدن.

كما اعتبر أن المحكمة لم تنظر بجدية في الدعوى، وكرر تصريحات سابقة بأن الانتخابات مزورة، متعهدا بمواصلة معاركة القانونية التي يستهدف من خلالها إثبات ما يصفه بتزوير واسع النطاق.

وكان ترامب تدخل شخصيا لدعم الدعوى التي رفعتها ولاية تكساس، والتي حظيت أيضا بدعم 126 مشرعا جمهوريا، بمن فيهم بعض القادة الجمهوريين في الكونغرس، بالإضافة إلى المدعين العامين في 17 ولاية.

وفي وقت سابق، وصف المرشح الجمهوري الخاسر الدعوى بأنها صلبة للغاية، وذلك على الرغم من تحذير خبراء قانون من أنها لن تمر، وسعى للضغط على القضاة عبر تصريحات وتغريدات على تويتر.

وفي القرار الذي أصدروه في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بتوقيت واشنطن، قال قضاة المحكمة العليا التسعة -وبينهم 3 عيّنهم الرئيس المنتهية ولايته- إن "تكساس التي صوتت لصالح ترامب، لا يحق لها التدخل في الانتخابات في ولايات أخرى".

وجاء في قرار المحكمة العليا أن تكساس لم تظهر أي مصلحة معترف بها قضائيا في الطريقة التي تجري بها ولاية أخرى انتخاباتها.

انتكاسة جديدة

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن عبد المنعم العمراني إن قرار المحكمة العليا قضى على آخر حظوظ ترامب وحلفائه في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، على الرغم من أن هذا القرار لا يمنع ترامب من تقديم أي طعون أخرى معلقة أو مستقبلية بشأن الانتخابات في المحكمة العليا أو أي محكمة أخرى.

وكان المدعي العام لتكساس رفع الثلاثاء الماضي دعوى قضائية من أجل إبطال النتائج الانتخابية في الولايات الأربع المتأرجحة التي فاز بها جو بايدن، بدعوى أن هذه الولايات أدخلت تغييرات على إجراءات الانتخابات بسبب وباء كورونا، وهو ما انتهك القانون الفدرالي، وزعم أن التغييرات مكنت من حدوث عملية تزوير.

من جهته، قال متحدث باسم بايدن إن رفض المحكمة العليا دعوى الجمهوريين "ليس أمرا مفاجئا"، مضيفا أنها رفضت المحاولات التي لا أساس لها لإنكار خسارة ترامب في الانتخابات.

وقبل ذلك، هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي داعمي دعوى ولاية تكساس لإبطال نتائج الانتخابات في 4 ولايات، واعتبرت أنهم يقوّضون الدستور ويهددون بتآكل ثقة الأميركيين.

أما السيناتور الجمهوري بنجامين ساسي فعبر عن ارتياحه لحكم المحكمة العليا برفض دعوى ولاية تكساس، معتبرا أن التحركات التي أريد من خلالها قلب نتائج الانتخابات ليس لها معنى.

وفي ولاية ويسكونسون، من المقرر أن تصدر المحكمة العليا بالولاية اليوم قرارا بشأن دعوى أخرى رفعها ترامب سعيا لقلب نتيجة الانتخابات هناك لصالحه.

وكانت المحكمة العليا الاتحادية رفضت الثلاثاء الماضي طعنا قانونيا من جانب الجمهوريين، يسعى لرفض ملايين الأصوات في ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وحتى الآن لم يتمكن ترامب أو محاموه من توفير دليل على تزوير الانتخابات، كما تم رفض جميع الدعاوى القضائية التي تقدموا بها لإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات عدة.

زعامة رئاسية

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زعامة رئاسية لمواجهة التداعيات المستمرة لفيروس كورونا.

ففي خطاب أعلن فيه ترشيح أسماء جديدة لإدارته، أشار بايدن إلى تسجيل 3 آلاف وفاة بسبب الفيروس في يوم واحد خلال هذا الأسبوع.

وأكد أن ذلك أزمة حقيقية تتطلب زعامة رئاسية، مضيفا أن لديه إستراتيجية تنسيق قادرة على التغلب على الفيروس.

وفي موضوع آخر، تعهد الرئيس المنتخب بمعالجة عدم المساواة العرقية في قطاع الزراعة.

ويأتي ذلك في وقت يبدي بعض المزارعين السود شكوكا حيال ترشيح حاكم ولاية أيوا السابق توم فيلساك وزيرا للزراعة في الإدارة المقبلة.

وقبل خمسة أسابيع تقريبا على تسلمه السلطة، اختار بايدن مرشحيه للمناصب الأساسية في إدارته المرتقبة، والعديد من هؤلاء من أصل أفريقي وكذلك من النساء.